حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه‌های معنوی و قرآنی در حرم مطهر حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) با رویکردی گسترده و متنوع برگزار می‌شود، گفت:این برنامه‌ها از ساعات ابتدایی صبح تا نیمه‌های شب، فضای این بارگاه نورانی را سرشار از عطر قرآن و مناجات می‌کند.

وی ادامه داد: آیین روزانه جزءخوانی قرآن کریم با حضور قاریان شاخص ملی و استانی، هر روز پس از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و همزمان به صورت زنده از شبکه دو سیما و شبکه استانی فارس پخش خواهد شد و در کنار آن، محفل ویژه بانوان با عنوان «انسیةالحورا» نیز ساعت ۱۰:۳۰ صبح در رواق دارالذکر برپا می‌شود.

معاون فرهنگی آستان حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به تداوم سنت افطاری ساده در این آستان مقدس افزود: هر شب پس از نماز مغرب و عشاء، سفره اطعام در شبستان امام خمینی(ره) گسترده می‌شود و زائران و مجاوران از خوان کرم حضرت احمدبن موسی(ع) بهره‌مند خواهند شد.

برگزاری نشست‌های تخصصی «فقه‌القرآن در اندیشه امام خامنه‌ای»

حجت الاسلام میرشکاری با اشاره به این نکته که برنامه‌های آموزشی نیز در این ماه پررنگ است ، گفت: هر روز پس از نماز صبح در رواق دارالعباده، دوره عمومی «نور مبین» با محوریت تفسیر اجزای قرآن و شیوه کاربردی تدبر در آیات الهی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار و همچنین پیش از نماز ظهر و عصر، جلسات سخنرانی و تفسیر قرآن در همین رواق ادامه دارد.

وی در ادامه از برگزاری نشست‌های تخصصی «فقه‌القرآن در اندیشه امام خامنه‌ای» نیز خبر داد و افزود: این جلسات علمی، دوشنبه‌های ماه رمضان از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در تالار اندیشه کتابخانه حرم مطهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

برگزاری مراسم احیا و مناجات‌خوانی نیز هر شب از ساعت ۲۳

معاون فرهنگی آستان حضرت شاهچراغ(ع) درباره برنامه‌های عصرگاهی و شب‌های رمضان این حرم مطهر نیز گفت: از ساعت ۱۷ هر روز، پیش از نماز مغرب و عشاء، نشست‌های سخنرانی مذهبی و تفسیر موضوعی قرآن در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و پس از نماز، سه‌شنبه‌ها دعای توسل و پنج‌شنبه‌ها دعای کمیل قرائت خواهد شد. همچنین عصرهای پنج‌شنبه، ویژه‌برنامه روایتگری سیره شهدا در جوار قبور مطهر شهدای صحن احمدی(ع) اجرا می‌شود.

حجت الاسلام میرشکاری ادامه داد : مراسم احیا و مناجات‌خوانی نیز هر شب از ساعت ۲۳ تا یک بامداد در رواق دارالعباده برقرار است و فضای حرم را تا پاسی از شب با زمزمه‌های عاشقانه بندگی همراه می‌کند.

معاون فرهنگی آستان حضرت شاهچراغ(ع) در پایان به برنامه‌های مناسبتی این ماه در این حرم اشاره کرد و گفت: آیین‌های لیالی قدر در شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱ تا ۲ بامداد در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و همچنین جشن میلاد امام حسن مجتبی در 15 رمضان پیش از نماز مغرب و عشاء در صحن امام جواد(ع) و مراسم سوگواری سالروز شهادت امام علی نیز صبح ۲۱ رمضان تا پیش از نماز ظهر و عصر در همین شبستان برگزار خواهد شد.