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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۴۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور:

بانک ها از هر کرانه ای یک تیر به بخش خصوصی پرتاب می کنند

بانک ها از هر کرانه ای یک تیر به بخش خصوصی پرتاب می کنند

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: بانک ها از هر کرانه ای یک تیر به سوی بخش خصوصی پرتاب می کنند که دولت و مجلس با آن مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار، شامگاه پنجشنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهار کرد: بانک‌ها از هر کرانه‌ای یک تیر به سوی بخش خصوصی پرتاب می‌کنند که دولت و مجلس با آن مخالف است و مجلس باید جلوی این روند را بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: استاندارانی که جلسات شورای گفت‌وگو را جدی گرفتند موفق شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به بخش خصوصی توجه ویژه ای دارد و در سطح عالی مشکلات این حوزه پیگیری می‌شود که نیاز به نظرهای کارشناسی بخش خصوصی دارد، اظهار کرد: برای دفاع از بخش خصوصی به مستندات نیاز است.

کوشش تبار اظهار کرد: خوشبختانه هیأت مدیره منطقه آزاد اینچه برون مشخص شده‌اند و امیدوار هستیم شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص باشیم.

وی با بیان اینکه امروز برای چندمین بار است که وارد استان گلستان می‌شویم و آن هم دلایل خود را دارد، افزود: امروز با استرس وارد استان شدیم اما با بازدیدهایی که از پروژه‌های مختلف داشتیم شاهد اتفاق‌های خوبی بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: برای اینکه مشکلات استان برطرف شود فشار بر استاندار زیاد است و ایشان دائماً تحت نظر هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه شاخص امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار با تغییر معنی داری مواجه بوده است که این نشان از اقبال بخش خصوصی به حضور در استان دارد.

کوشش تبار اظهار کرد: با توجه به برخی از مشکلات که از گذشته در استان وجود دارد باید به بخش خصوصی توجه ویژه ای شود.

کد مطلب 5916525

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