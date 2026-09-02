به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که نوشیدنیهای شیرینشده با شکر ممکن است خطر ابتلا به سرطان معده را در فرد بیش از دو برابر کنند.
دکتر «اندرو چان»، محقق ارشد و متخصص گوارش و اپیدمیولوژیست موسسه سرطان ماساچوست در بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «این اولین مطالعهای است که ارتباط بین مصرف نوشیدنیهای شیرینشده با شکر و سرطان معده را نشان میدهد.»
چان گفت: «سرطان معده پنجمین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است، اما ما اطلاعات بسیار کمی در مورد چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر این سرطان داریم.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۱۱۲۰۰۰ متخصص بهداشت شرکتکننده در دو پروژه تحقیقاتی بلندمدت را تجزیه و تحلیل کردند.
هر دو مطالعه اطلاعات دقیقی در مورد رژیم غذایی، سبک زندگی و سلامت شرکتکنندگان جمعآوری کردند. در طول دههها پیگیری، ۲۷۸ نفر به سرطان معده مبتلا شدند.
نتایج نشان داد افرادی که حداقل یک نوشیدنی شیرینشده با شکر در روز مینوشیدند، در مقایسه با افرادی که کمتر از یک نوشیدنی در ماه مینوشیدند، تقریباً ۲.۵ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان معده بودند. نمونههایی از نوشیدنیهای شیرینشده با شکر شامل نوشیدنیهایی مانند لیموناد، نوشابه و نوشیدنیهای ورزشی بود.
مصرف بیشتر فروکتوز- شیرینکننده اصلی در این نوشیدنیها- نیز با افزایش خطر ابتلا به سرطان معده مرتبط بود.
با این حال، محققان دریافتند که نوشیدنیهای شیرینشده با شیرینکننده مصنوعی هیچ ارتباطی با افزایش احتمال ابتلا به سرطان معده ندارند.
محققان این نظریه را مطرح میکنند که افزایش خطر ممکن است به دلایل زمینهای مانند افزایش وزن، افزایش مقاومت به انسولین، عدم تعادل هورمونی یا التهاب مربوط باشد.
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