حجت الاسلام حبیب الله پاکدامن در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از ارزیابی نهایی داوران و بر اساس اعلام ستاد هماهنگی مساجد کشور هفت کانون فرهنگی هنری مسجد خراسان شمالی در میان اسامی برگزیدگان رویداد ملی بچههای مسجد و طرح مسجد کانون نشاط قرار گرفت و به عنوان کانون برگزیده معرفی شدند.
مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تصریح کرد: کانون فرهنگی هنری شهدای شهرک ولیعصر (عج) مسجد مسلم بن عقیل شیروان در میان کانونهای برگزیده «مسجد کانون نشاط» قرار گرفت.
وی در ادامه به کانونهای برگزیده در بخش انتخاب رواق برتر این رویداد نیز اشاره و اعلام کرد: کانون فرهنگی هنری نسیم رحمت مسجد امام حسن عسکری (ع) بجنورد شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و کانونهای محبان الزهرا (س) اسفراین شایسته تقدیر در رواق رسانه، کانون فرهنگی هنری عاشورا شهرستان بام و صفی آباد شایسته تقدیر در رواق نور شناخته شدند.
حجت الاسلام پاکدامن گفت: همچنین کانون فرهنگی هنری انصار المهدی (عج) مسجد حضرت قائم آل محمد (عج) بجنورد در رواق سرود، کانون فرهنگی هنری سفینه النجاه مسجد صاحبالزمان (عج) در رواق فیلم و و نیز کانون فرهنگی هنری صبا روستای محمد آباد شهرستان مانه در رواق کارآفرینی این رویداد ملی بین کانونهای مساجد کشور شایسته تقدیر شدند.
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