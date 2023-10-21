روسیه ۷ جنگنده «میگ- ۲۹» اوکراین را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که ۷ جنگده «میگ- ۲۹» اوکراین را در ۲۴ ساعت گذشته هدف قرار داده و منهدم کرده است.

اوراسیا تایمز به نقل از ریانوستی در این خصوص اعلام کرد که انهدام ۷ جنگده «میگ- ۲۹» اوکراین توسط سامانه‌ های پدافند هوایی و جنگنده‌ های روسیه روی داده است.

ریانوستی در این باره اضافه کرد که همچنین در طول هفته گذشته نیز ۱۲ فروند هواپیمای اوکراینی شامل ۱۰ فروند میگ-۲۹، ۲ فروند جنگنده سوخو-۲۵ و ۲ بالگرد میل-۸ شکار شدند.

وزارت دفاع روسیهپیشتر هم با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که در درگیری بین نیروهای ارتش این کشور با نیروهای ارتش اوکراین در محور دونتسک دست‌کم ۱۵۰ نظامی اوکراینی کشته و تجهیزات آنها نیز نابود شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود که «رژیم کی یف از طریق تلاش برای حمله به تاسیسات غیرنظامی در استان های روسیه، با استفاده از پهپادهای تهاجمی و همچنین از طریق تلاش برای هدف قرار دادن کشتی های تجاری در دریای سیاه و پل کریمه با استفاده از قایق‌های بمب گذاری‌شده در تلاش است تا توجه‌ها را از شکست در آنچه «ضدحملات» می‌نامند، منحرف کند.»