کشت گندم در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی مناطق سردسیر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کشت گندم در لرستان اظهار کرد: از مجموع سطح زیر کشت این محصول تاکنون، حدود ۹۰ هزار هکتار به گندم دیم و ۱۰ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه روند کشت در مناطق سردسیر استان مطلوب بوده است، افزود: شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و نورآباد نیز مراحل پایانی کشت گندم دیم را پشت سر می‌گذارند.

برنامه کشت گندم در ۲۸۳ هزار هکتار

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به الگوی کشت تعیین‌شده برای استان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سطح هدف‌گذاری‌شده برای کشت گندم دیم ۲۳۳ هزار هکتار و برای گندم آبی ۵۰ هزار هکتار است.

محمدی‌پور ادامه داد: عملیات کشت متناسب با شرایط اقلیمی و تقویم زراعی در مناطق مختلف استان در حال انجام است و با توجه به روند کشت و سطح واقعی اراضی زیر کشت، احتمال افزایش سطح کشت گندم در لرستان وجود دارد.

وی تصریح کرد: میزان نهایی سطح کشت پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در استان مشخص خواهد شد.

توصیه‌های فنی برای افزایش عملکرد مزارع

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر رعایت اصول فنی در کشت گندم خاطرنشان کرد: انتخاب تاریخ مناسب کاشت، استفاده از بذرهای مناسب و توجه به توصیه‌های کارشناسان، نقش مؤثری در استقرار مطلوب بوته‌ها، افزایش عملکرد و دستیابی به تولید مناسب در مزارع دارد.

وی از کشاورزان گندم‌کار خواست با رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، زمینه استقرار مناسب مزارع و افزایش بهره‌وری تولید گندم را فراهم کنند.