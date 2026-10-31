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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

تعداد فوتی های تصادف محور کاشان به ۷ نفر رسید

تعداد فوتی های تصادف محور کاشان به ۷ نفر رسید

اصفهان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از جان‌باختن هفت نفر در پی برخورد یک دستگاه تریلی، سمند و پراید در محور جاده قدیم کاشان–قم خبر داد.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۸ شنبه ۹ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی، خودروی سمند و پراید در محور جاده قدیم کاشان–قم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به تلفات این حادثه گفت: بر اساس گزارش اولیه، این سانحه تاکنون هفت جان‌باخته داشته است.

مومنی خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره جزئیات حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6995693

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