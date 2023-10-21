اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال روستاییان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، قیس کوتی عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: برابر با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه اشتغال مددجویان روستایی و عشایری کمیته امداد خوزستان باید تا پایان امسال هشت هزار نفر در زمینه تولید انرژی از نیروگاه‌های خورشیدی و سه هزار و ۱۱۷ نفر در حوزه خدمات و صنعت مشغول به کار شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد خوزستان با بیان اینکه از طریق دفاتر کاریابی باید برای ۴۲۰ نفر از مددجویان جامعه هدف این اداره کل فرصت شغلی ایجاد شود، ادامه داد: همچنین از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی باید ۱۵۸ نفر تا پایان امسال مشغول به‌کار شوند.

وی با اشاره به مهارت آموزی مددجویان روستایی و عشایری استان خوزستان به منظور ایجاد بستر اشتغالزایی افزود: مهارت‌آموزی عمومی کسب و کار برای ۳۳۳ نفر، کسب مهارت برای فرصت‌های شغلی تضمین شده برای ۱۸۳ نفر، آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی برای یک هزار و ۴۱۶ نفر و آموزش پایدارسازی کسب و کار برای یک هزار و ۹۲۵ مددجو برگزار خواهد شد.

کوتی با اشاره به طرح‌های اشتغالزایی که برای مددجویان روستایی و عشایری استان خوزستان مد نظر است، اظهار کرد: این طرح‌ها شامل زنجیره دامپروری و کشاورزی، فرش‌بافی، طرح‌های اشتغالزایی نوآورانه و دانش‌بنیان، طرح‌های خدماتی، صنعتی و تولیدی برای اشتغالزایی مددجویان روستایی و عشایری هستند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مختلفی برای توانمندسازی مددجویان روستایی خوزستان در دست اجرا است، افزود: کمک به توسعه اقتصادی روستاییان استان از طریق ایجاد طرح‌های اشتغالزایی به ویژه در حوزه مشاغل بومی از جمله اقدامات کمیته امداد در این مناطق است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خوزستان ادامه داد: در سال گذشته برای ۱۱ هزار و ۱۵۰ مددجوی روستایی و عشایری استان زمینه ایجاد اشتغال ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹ هزار مددجوی روستایی و عشایری در خوزستان از دوره‌های کسب مهارت فنی و کسب و کار کمیته امداد بهره مند شدند، گفت: برای ایجاد این میزان اشتغال روستایی در استان هفت هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.‌