روسیه: ۲۹ ضدحمله نظامیان اوکراینی دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور کوپیانسک، ۹ حمله نیروهای مسلح اوکراین در مناطق خارکوف و لوهانسک دفع شد. در محور کراسنولیمانسک، ۱۲ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و حدود ۴۸۰ نیروی نظامی دشمن کشته و زخمی شد.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: در محور کوپیانسک، حدود ۱۹۵ نیروی نظامی کی یف کشته و ۳ خودروی زرهی رزمی، یک سامانه گراد و یک هویتزر دی- ۲۰ آنها منهدم شد. در محور دونتسک جنوبی، کی یف حدود ۱۶۰ نیروی نظامی خود را از دست داد. نیروهای مسلح روسیه در محور دونتسک یک حمله نیرو های اوکراین را دفع کردند؛ ۱۶۵ نیروی نظامی کشته و یک انبار مهمات هم منهدم شد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محور زاپروژیا تلفات نیروهای مسلح اوکراین بالغ بر ۸۰ نیروی نظامی، یک تانک و ۳ خودروی جنگی زرهی بود.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در محور زاپروژیا، ۷ حمله نیروهای مسلح اوکراین در منطقه رابوتینو در منطقه زاپروژیا دفع شد.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.