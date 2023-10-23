به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی خبر دادند.

باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد که نظامیان رژیم اشغالگر شب گذشته و بامداد امروز با یورش به شهرهای رام الله، الخلیل، بیت لحم، اریحا و طولکرم در کرانه باختری دست کم ۱۲۳ فلسطینی از جمله ۴۰ کارگر اهل غزه را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون ۱۲۱۵ فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند.

این خبر در حالی است که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی مدعی شد که طی فقط شب گذشته ۳۲۰ بار مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار داده است.

در تحولی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست مدعی شد: احتمال اینکه حماس ۵۰ اسیر دو تابعیتی را آزاد کند، وجود دارد. البته در صورت ورود زمینی به غزه، حماس از این تصمیم خود منصرف خواهد شد.

این ادعای مقام صهیونیست در حالی است که حماس بارها اعلام کرده است تا توقف حملات هوایی رژیم اشغالگر به نوار غزه هیچ توافقی درباره آزادی اسرای دربند مقاومت صورت نخواهد گرفت.