سه وزیر کابینه نتانیاهو در پی استعفا/ قطعنامه آمریکا درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که دست‌کم سه وزیر کابینه نتانیاهو در ارتباط با تحولات مربوط به نبرد طوفان الاقصی در پی استعفا هستند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که این سه وزیر صهیونیست که اسمی از آنها برده نشده است، به دنبال استعفا هستند تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر را مجبور کنند مسؤولیت شکست حمله هفتم اکتبر حماس را بپذیرد.

این روزنامه همچنین افزود که ۷۵ درصد صهیونیست‌ها نتانیاهو را مسؤول شکست امنیتی در محافظت از شهرک‌های مجاور نوار غزه می‌دانند. بیش از نیمی از حامیان حزب لیکود معتقدند که نتانیاهو باید پس از پایان جنگ با حماس استعفا دهد.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: صداهایی شنیده می‌شود درباره اینکه نتانیاهو به دلایل ویژه از ورود به غزه می‌ترسد و همچنین از پیچیده شدن اوضاع در جبهه شمال نیز هراس دارد.

از سوی دیگر، شبکه الجزیره اعلام کرد که به پیش‌نویس قطعنامه اصلاح شده آمریکا دست یافته است که پایبندی همه اعضای شورای امنیت را به قوانین بین المللی در واکنش به حملات ضروری می‌داند.

پیش‌نویس قطعنامه اصلاح شده آمریکا در عین حال بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی تأکید می‌کند.‌

واشنگتن در این قطعنامه همچنین ادامه حمایت از تلاش‌های بین المللی را برای ارسال کاروان کمک‌های اولیه به غزه خواستار شده و از تلاش‌های همه کشورها از جمله قطر برای آزادی دو گروگان آمریکایی از دست حماس قدردانی کرده است.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه اسیران دربند مقاومت در غزه شده و از همه کشورها و سازمان‌ها می‌خواهد تا برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در غزه و گسترش دامنه درگیری به مناطق دیگر تلاش کنند.