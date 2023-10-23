شهادت شش کودک و یک زن در خانیونس/ شهادت دو فلسطینی در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور داخلی نوار غزه اعلام کرد که در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر خانیونس در جنوب نوار غزه شش کودک و یک زن به شهادت رسیدند.

به گفته منابع فلسطینی، ده‌ها زن و کودک هم در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه شهید یا زخمی شدند. «دیر البلح» در مرکز و «بیت لاهیا» و «جبالیا» در شمال نوار غزه هم از حملات هوایی وحشیانه رژیم اشغالگر بی نصیب نبودند.

وزارت امور داخلی نوار غزه اعلام کرد در حملات هوایی رژیم اشغالگر به خانه ای در جبالیا و یک واحد مسکونی در منطقه «الفالوجه» در شمال نوار غزه دست‌کم ۱۷ فلسطینی به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی همچنین با نقض مکرر قوانین و موازین بین المللی، بیمارستان شهید «ابو یوسف النجار» را در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار داد.

این خبر در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین از شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن پنج تن دیگر در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «الجلزون» در اطراف رام الله خبر دادند.

تیپ طولکرم وابسته به گردان‌های قدس هم اعلام کرد در چارچوب نبرد طوفان الاقصی، نظامیان رژیم صهیونیستی را در محور الشراقه طولکرم در کرانه باختری هدف تیراندازی سنگین و بمب‌های دست ساز قرار داده است.