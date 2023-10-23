مراجعه بیش از ۳۱ هزار شفتی به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، صائب مدرسی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۳۱۶۱۳ نفر به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) طی ۶ ماهه نخست سال اظهار کرد: از این تعداد ۱۷۸۸ نفر در اورژانس بیمارستان بستری شده و همچنین ۵۷۸۸ نفر به درمانگاه تخصصی مراجعه کرده‌اند.

مدرسی افزود: بیمارستان امام رضا (ع) شفت دارای کلینیک تخصصی برای بیماری‌های داخلی، قلب و عروق، اطفال، روان پزشکی، زنان و زایمان، گوش، حلق و بینی، چشم پزشکی، طب فیزیکی و توانبخشی، کلیه و مجاری ادرار، کارشناس تغذیه و اورژانس است که شبانه روزی به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه این بیمارستان دارای بخش‌های دیالیز، داخلی مردان و زنان، اطفال و پاراکلینیک فعال شامل واحدهای رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه است، اضافه کرد: با توجه به فعال بودن بخش دیالیز بیمارستان، تاکنون ۱۸۶۱ بار دیالیز طی ۶ ماهه اول سال به مراجعه کنندگان خدمات ارائه شده است.

مدرسی با اشاره به حوادث ترافیکی طی ۶ ماهه اول سال تصریح کرد: تاکنون ۳۹۸ نفر به دلیل حوادث رانندگی به بیمارستان شفت مراجعه کرده‌اند.

رییس بیمارستان شفت با اشاره به افزایش تعداد آمبولانس بیمارستان به دو دستگاه بیان کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه دوم سال یک دستگاه آمبولانس دیگر به بیمارستان اضافه شد، موجب شد که اعزام بیماران به مراکز درمانی دیگر، سریع‌تر انجام شود و زمان انتظار برای انتقال بیماران (بخصوص بیماران قلبی و ترومایی و…) کاهش یابد.

وی ادامه داد: با اضافه شدن آمبولانس استفاده از آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر جهت انتقال بیماران بیمارستانی کاهش یافته که این امر موجب خدمت رسانی بهینه در جهت وظایف سازمانی هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ نیز شده است.