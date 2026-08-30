تحویل منزل مسکونی به خانواده شهید زارعی در هلیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی در آیین تحویل واحد مسکونی به خانواده شهید زارعی در شهرستان هلیلان اظهار کرد: در جریان سفر شهرستانی به هلیلان و در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، خانواده شهید زارعی درخواست احداث منزل مسکونی داشتند که با همکاری بنیاد مسکن این واحد احداث شد و امروز توفیق حضور و تحویل رسمی آن به خانواده شهید فراهم شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار شهرستان هلیلان، افزود: روز گذشته نیز یک واحد مسکونی به یکی از افراد کم‌برخوردار شهرستان سیروان تحویل شد و این اقدامات از لذت‌بخش‌ترین صحنه‌هایی است که خدمتگزاران نظام می‌توانند شاهد آن باشند.

استاندار ایلام تصریح کرد: اینکه خانواده شهدا، افراد کم‌بضاعت و خانواده‌های فاقد مسکن صاحب خانه می‌شوند، ارزشمندترین هدیه و اتفاقی است که می‌توان برای مردم رقم زد.

کرمی با اشاره به ضرورت توسعه برنامه‌های مسکن در استان، گفت: امیدواریم در حوزه مسکن برای همه اقشار جامعه، از جمله متقاضیان نهضت ملی مسکن، محرومان و زوج‌های جوان، اقدامات مؤثری انجام شود و شاهد خانه‌دار شدن هرچه سریع‌تر این عزیزان باشیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی موجود خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا بتوانیم زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را هرچه سریع‌تر فراهم کنیم.