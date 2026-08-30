  1. استانها
  2. ایلام
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

تحویل منزل مسکونی به خانواده شهید زارعی در هلیلان

تحویل منزل مسکونی به خانواده شهید زارعی در هلیلان

ایلام - استاندار ایلام از تحویل یک واحد مسکونی به خانواده شهید زارعی در شهرستان هلیلان خبر داد و گفت: خانه‌دار شدن خانواده‌های شهدا از ارزشمندترین اقدامات خدمتگزاران مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی در آیین تحویل واحد مسکونی به خانواده شهید زارعی در شهرستان هلیلان اظهار کرد: در جریان سفر شهرستانی به هلیلان و در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، خانواده شهید زارعی درخواست احداث منزل مسکونی داشتند که با همکاری بنیاد مسکن این واحد احداث شد و امروز توفیق حضور و تحویل رسمی آن به خانواده شهید فراهم شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار شهرستان هلیلان، افزود: روز گذشته نیز یک واحد مسکونی به یکی از افراد کم‌برخوردار شهرستان سیروان تحویل شد و این اقدامات از لذت‌بخش‌ترین صحنه‌هایی است که خدمتگزاران نظام می‌توانند شاهد آن باشند.

استاندار ایلام تصریح کرد: اینکه خانواده شهدا، افراد کم‌بضاعت و خانواده‌های فاقد مسکن صاحب خانه می‌شوند، ارزشمندترین هدیه و اتفاقی است که می‌توان برای مردم رقم زد.

کرمی با اشاره به ضرورت توسعه برنامه‌های مسکن در استان، گفت: امیدواریم در حوزه مسکن برای همه اقشار جامعه، از جمله متقاضیان نهضت ملی مسکن، محرومان و زوج‌های جوان، اقدامات مؤثری انجام شود و شاهد خانه‌دار شدن هرچه سریع‌تر این عزیزان باشیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی موجود خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا بتوانیم زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را هرچه سریع‌تر فراهم کنیم.

کد مطلب 6931995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها