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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۱

فرشادان در گفت‌وگو با مهر:

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظر اغلب نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال تغییر نکند.

سید مهدی فرشادان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر، اظهار داشت: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.

وی بیان کرد: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود و به همین علت دولت این پیشنهاد را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفت: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.

فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به بازنشستگان و این مسأله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رأی نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی می‌ماند.

کد مطلب 5920271
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 2
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      اگر محاسبه بر اساس میانگین ضریب حقوق پنج سال باشد حقوق ها کم نمی شود ولی ایراد لابی گری هم از بین خواهد رفت به شرطی که این مبنا تا آخر دریافت مستمری ادامه پیدا کند
    • ناشناس IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      0 0
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      سلام، مگر مصوب نشده بود که مواد مربوط به ایثارگران از جمله بازگشت به کار جانبازان بازنشسته به کار که در برنامه ششم بود به برنامه هفتم تنفیذ شود. چرا تا کنون در برنامه هفتم با صراحت وارد نشده است؟!!! از مجلس می خواهیم به وضوح بازگشت به کار جانبازان بازنشسته را در برنامه هفتم وارد کند و زمان اجرای باز

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