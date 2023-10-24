به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، مدیران دوازده گروه کشوری این معاونت را منصوب کرد.

براساس این احکام دکتر اباصلت بداغی به عنوان «مدیر گروه ریاضیات و علوم کامپیوتر»، دکتر داود جهانی به عنوان «مدیر گروه زمین شناسی»، دکتر عباس اخوان سپهی به عنوان «مدیر گروه زیست شناسی»، دکتر سودابه سلیمانی به عنوان «مدیر گروه مهندسی برق»، دکتر شاهرخ شجاعی به عنوان «مدیر گروه مهندسی پزشکی»، دکتر مهدی ارجمند به عنوان «مدیر گروه مهندسی شیمی»، دکتر علیرضا رشیدی کمیجان به عنوان «مدیر گروه مهندسی صنایع»، دکتر همایون مؤتمنی به عنوان «مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات»، دکتر آرش ابراهیم آبادی به عنوان «مدیر گروه مهندسی معدن»، دکتر علی عبداللهی به عنوان «مدیر گروه مهندسی مکانیک»، دکتر سعید بازگیر به عنوان «مدیر گروه مهندسی نفت و پلیمر» و دکتر احمد مامندی به عنوان «مدیر گروه مهندسی هوافضا» منصوب شدند.

از وظایف مدیران گروه های کشوری در چارچوب راهبری کلان جریان دانشی دانشگاه می توان به مواردی از جمله سوق دادن رشته های موجود به سمت موضوعات و اهداف دانشکدگان، نظارت بر حسن اجرای امور تخصصی گروه های دانشی در واحدها، همکاری در امور مربوط به دانشکده‌های موضوع محور، همکاری در خصوص تدوین و به روزرسانی منابع درسی، سرفصل ها و برنامه های درسی، پیشنهادات تخصصی برای حل مسائل کشور، ارتقای کیفی پایان نامه ها و رساله ها، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود فرآیند های جذب و ارتقای اعضای هیات علمی، به روزرسانی و تدوین آیین نامه ها و نظام نامه ها با رعایت گردش کار و دستورالعمل های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد.