دستور قضائی ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جعفری‌چگنی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در حاشیه سفر دکتر جمادی معاون دادستان کل کشور به استان خوزستان دستور قضائی ترخیص محموله ۱۶۸ هزار تنی گندم وارداتی در بندر امام خمینی (ره) صادر شد.

دادستان مرکز خوزستان گفت: این دستور با توجه به نیاز بازار به کالاهای اساسی و به منظور پیشگیری از فساد کالاها و فراهم شدن فضای جدید برای تخلیه کالا در این بندر و پس از پیگیری‌های قضائی به دلیل کارشنکی فروشنده خارجی و در معرض فساد بودن و طولانی شدن روند ترخیص صادر شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته و شش ماهه سال جاری، افزود: به زودی مزایده بخشی از وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها و اموال مانده انبارهای سازمان اموال تملیکی در قالب مزایده تعیین تکلیف می‌شود.