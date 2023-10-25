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۳ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۱

ناصحی عنوان کرد؛

مردم منتظر خبر خوب دندانپزشکی باشند

مردم منتظر خبر خوب دندانپزشکی باشند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مردم منتظر یک خبر خوب در حوزه دندانپزشکی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، صبح چهارشنبه در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، با اشاره به مشکلات مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی، گفت: متأسفانه خدمات دندانپزشکی در بیمه‌های پایه خیلی جایگاه نداشت و بیمه سلامت از دو سال قبل در این حوزه خدماتی را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به طرحی که در شورای عالی بیمه سلامت مطرح است، افزود: بر اساس این طرح، تمامی خدمات دندانپزشکی به جز ایمپلنت و ارتودنسی، تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار خواهد گرفت.

ناصحی ادامه داد: اجرایی شدن این طرح نیازمند همراهی و موافقت سازمان برنامه و بودجه است که امیدواریم مشکلات بهداشت دهان و دندان مردم حل شود.

وی افزود: اجرای چنین طرح‌هایی در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم مردم صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص خدمات روانشناسی که تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته است، اظهار داشت: ویزیت روانشناسی و روان درمانی فردی، گروهی و خانوادگی، توسط بیمه‌های پایه پوشش داده می‌شود.

کد مطلب 5921139
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • FR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      9 0
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      با سلام از جامعه پزشکی خواهش دارم اینقدر ظلم نکنند تعرفه پزشکی بالا نبرن وزیر بهداشت کار انجام بدهند مردم ضیف بتوانند دندان خود را ترمیم نمایند
    • تبریزی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      10 0
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      به خاطر گرانی هزینه ی دندانپزگی میبینیم خراب میشن دندانهای خودمون وبچه هامون خون به جگر میشیم چاره ای کنید خواهشن هزینه ها با بیمه باشه عای میشه
    • محمدحسین IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      4 0
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      ان‌شاءالله. امیدوارم هرچه زودتر محقق بشه.
    • علی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      5 0
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      دولت وبیمه ها فکری بحال دندان های خراب مردم کنند بخاطر تورم وگرانی هزینه ها دندانپزشکی مردم پول درست کردن دندان 10میلیون ندارن لطفا وزیر فعلی بهداشت فگری کند وازخودیادگاری مثل طرح شهید رجایی که هنوزهست بگذارند.
    • سهیل IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      0 0
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      ب امید خدا بیمه خوبه یاحق
    • محمد IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
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      بشنو ولی باور نکن !
    • محسن AE ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
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      بیمه پایه فقط کشیدن دندان رو لحاظ کرده و اونم بدون عصب کشی ،اگه کسی اطلاعاتی بیشتر داره اطلاع رسانی کنه،
    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 0
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      کاش خبر خوش بیاید حالمان خیلی بد است آقا امام زمانم
    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      داد از هزینه ی دندانپزشکی مخصوصا کسانی که ندارند و همسرو خودشو بچه هاشونم کلی دندون خراب و همراه درد دندون هم دارند درد دندون عذاب داره نداری درمانش بدتر
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      چقدر خوشحال شدیم،( وعدهای سر خرمن )بازهم حرفهای تکراری

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