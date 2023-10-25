مردم منتظر خبر خوب دندانپزشکی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، صبح چهارشنبه در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، با اشاره به مشکلات مردم در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی، گفت: متأسفانه خدمات دندانپزشکی در بیمه‌های پایه خیلی جایگاه نداشت و بیمه سلامت از دو سال قبل در این حوزه خدماتی را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به طرحی که در شورای عالی بیمه سلامت مطرح است، افزود: بر اساس این طرح، تمامی خدمات دندانپزشکی به جز ایمپلنت و ارتودنسی، تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار خواهد گرفت.

ناصحی ادامه داد: اجرایی شدن این طرح نیازمند همراهی و موافقت سازمان برنامه و بودجه است که امیدواریم مشکلات بهداشت دهان و دندان مردم حل شود.

وی افزود: اجرای چنین طرح‌هایی در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم مردم صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص خدمات روانشناسی که تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته است، اظهار داشت: ویزیت روانشناسی و روان درمانی فردی، گروهی و خانوادگی، توسط بیمه‌های پایه پوشش داده می‌شود.