پیشرفت ۹۰ درصدی ساختمان جدید دامپزشکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در بازدید از ساختمان جدید اداره کل دامپزشکی لرستان ضمن تشکر از پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اظهار داشت: باتوجه‌به بازدید صورت‌گرفته و همچنین قول مساعد همکاران اداره کل راه و شهرسازی و سازمان مدیریت پیش‌بینی می‌شود باتوجه‌به پیشرفت فیزیکی پروژه که بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است تا بهمن‌ماه سال جاری ساختمان جدید اداره کل دامپزشکی به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: اداره کل دامپزشکی استان در تمام شهرستان‌های استان دارای اداره دامپزشکی، شهرستانی است و اخیراً در پنج بخش استان نمایندگی فعال دامپزشکی بخش دولتی در راستای خدمات‌رسانی سریع‌تر به دامداران دایر شده است.