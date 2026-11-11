به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، محمد مویزو، رئیس‌جمهور مالدیو اعلام کرد که دولت کشورش درصدد است ممنوعیت ورود دارندگان گذرنامه‌های اسرائیلی را به‌ صورت دائمی و بدون شرط قانونی کند؛ حتی در صورتی که جنگ علیه نوار غزه متوقف شود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌ جمهوری مالدیو، دولت لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده که ورود دارندگان گذرنامه‌های اسرائیلی را بدون ارتباط با تحولات سرزمین‌های فلسطینی یا ادامه و توقف جنگ غزه ممنوع می‌کند.

مویزو در توضیح این اقدام گفت: ممنوعیتی که در آوریل ۲۰۲۵ تصویب شده بود، به ادامه جنگ علیه غزه مشروط بود، اما قانون جدید با هدف دائمی‌کردن این محدودیت و مستقل‌کردن آن از تحولات سیاسی و میدانی تدوین شده است.

رئیس‌جمهور مالدیو، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را نسل‌کشی توصیف کرد و افزود که اجازه ورود دارندگان گذرنامه‌های این رژیم به مالدیو قابل قبول نیست.

وی همچنین بر ثبات موضع کشورش در حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد و گفت که مالدیو این موضع را در مجامع بین‌المللی نیز ادامه خواهد داد.