به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، شامگاه چهارشنبه در جمع مردم در تجمع شبانه میدان بیعت اردبیل، از حضور و ایستادگی ملت ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به استمرار حضور مردمی گفت: ملت ایران ۲۵۶ شب پای انقلاب، دین، ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی ایستاده و با شجاعت و ایمان راسخ، محکم‌تر از گذشته از نظام اسلامی دفاع کرده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تجلیل از بصیرت مردم اردبیل با بیان اینکه حضور مردم در گرما و سرما پیام روشنی برای دشمنان دارد، گفت: هیچ قدرت و مستکبری قادر به شکست اراده ملت ایران نیست و ملت ایران الگوی جبهه مقاومت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی با تجلیل از بصیرت مردم اردبیل ادامه داد: مردم اردبیل در طول تاریخ انقلاب در برابر ظلم درخشیده‌اند و امروز نیز با بصیرت و اقتدار در میدان حضور دارند.



وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح با پشتوانه ملت و توکل به خداوند در برابر مستکبران ایستاده‌اند و در مسیر مقابله با دشمنان، اقتدار خود را حفظ خواهند کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به رونمایی از یک موشک جدید گفت: این موشک تنها بخشی از قدرت ایران است و دشمنان باید بدانند که نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت، در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان استکبار جهانی با اقتدار خواهند ایستاد.