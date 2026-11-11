به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه نمایش که در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این ژانر پخش می‌کند این هفته به فیلم فیلم ترسناک و معمایی «گربه» به کارگردانی بیون سونگ ووک اختصاص یافته است.

فیلم «گربه» چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سو-یون، یک آرایشگر حیوانات خانگی است که به دلیل یک آسیب روحی در کودکی، از فضاهای بسته وحشت دارد. زندگی او زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مجبور می‌شود از گربه‌ای به نام بیدانی مراقبت کند. صاحب قبلی گربه به تازگی در شرایطی مرموز و وحشتناک در یک آسانسور جان باخته است. به محض ورود بیدانی به خانه، سو-یون شروع به دیدن کابوس‌ها و توهمات وحشتناکی از یک دختربچه شبح‌وار با چشمانی گربه‌مانند می‌کند. همزمان، زنجیره‌ای از مرگ‌های هولناک در اطراف او آغاز می‌شود و قربانیان، همگی صاحبان جدید گربه‌ها هستند. سو-یون درمی‌یابد که یک نفرین مرگبار در جریان است که به گربه‌ها و روح آن دختر بچه گره خورده و برای زنده ماندن، باید با بزرگترین ترس خود روبه‌رو شود و راز تراژیک این نفرین را فاش کند.

از بازیگران این فیلم می‌توان به پارک مین یونگ، کیم یه رون، کیم دونگ ووک، شین دا اون، لی هان وی، کیم مین جه و پارک هیون یونگ اشاره کرد.

«گربه» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش و پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.