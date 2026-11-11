به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطینی قدس، سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر، ۶ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

منابع محلی نیز تأکید کردند که این حمله طبقه دوم این مجتمع پزشکی را هدف قرار داده است؛ مرکزی که یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی در جنوب نوار غزه به شمار می‌رود.

این حمله در ادامه سلسله تجاوزهای مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه صورت گرفته و موجب وحشت و هراس گسترده در میان بیماران، کادر درمانی و آوارگانی شده است که در این بیمارستان پناه گرفته‌اند.

مجتمع پزشکی ناصر از مهم‌ترین مراکز درمانی جنوب نوار غزه محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از مسئولیت پذیرش و امدادرسانی به مجروحان و ارائه خدمات درمانی به بیماران در این منطقه را بر عهده دارد.

منابع میدانی اعلام کردند که حمله به این مجتمع پزشکی خسارات مادی سنگینی به بخش‌های طبقه هدف وارد کرده و توانایی این مرکز درمانی برای ارائه خدمات به بیماران و مجروحان را با تهدید مواجه ساخته است.

این حمله در شرایطی صورت می‌گیرد که نظام بهداشتی و درمانی نوار غزه در پی حملات مستقیم و ممانعت از ورود تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز، با فروپاشی تقریباً کامل روبه‌رو شده است.