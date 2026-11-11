به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس نشان می‌دهد میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تاکنون به ۱۸.۳ میلی‌متر رسیده و سامانه بارشی اخیر نیز به‌طور میانگین ۳.۲ میلی‌متر بارندگی در استان به ثبت رسانده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، اردکان با ۷۱.۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را از ابتدای سال زراعی جاری به خود اختصاص داده است.

پس از اردکان، فراشبند با ۵۴.۲ میلی‌متر، فیروزآباد با ۵۰.۹ میلی‌متر، کازرون با ۳۴.۹ میلی‌متر، کوه‌چنار با ۳۴ میلی‌متر و داراب با ۳۲.۶ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان بارش قرار دارند.

همچنین میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه شیراز از ابتدای سال زراعی جاری ۲۶.۷ میلی‌متر گزارش شده است.

ثبت ۱۳.۶ میلی‌متر بارش در فیروزآباد با فعالیت سامانه اخیر

بررسی آمار بارندگی سامانه اخیر نشان می‌دهد فیروزآباد با ثبت ۱۳.۶ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی این سامانه را در میان ایستگاه‌های درج‌شده در جدول به خود اختصاص داده است.

پس از آن، فسا با ۹.۸ میلی‌متر، خفر با ۶.۵ میلی‌متر، شیراز با ۶.۴ میلی‌متر، کازرون با ۵.۳ میلی‌متر و خنج با ۴.۸ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی سامانه اخیر را ثبت کرده‌اند.