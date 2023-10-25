برپایی نمایشگاه کاریکاتور ضدصهیونیستی/ هنرمندانی که منفعل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تجسمی «کوتاه‌تر از کودکی» به منظور خلق اثر برای مردم مظلوم غزه توسط هنرمندان هنرهای تجسمی، در کارگاه هنرهای تجسمی حبیب‌الله صادقی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم آبان ماه در حوزه هنری در حال برگزاری است.

کارگاه تجسمی «کوتاه‌تر از کودکی» با حضور هنرمندان نقاش، طراح، خوشنویس و مجسمه‌ساز به یاد کودکان بی دفاع غزه و در راستای محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی برپا شده است.

در این رویداد که هنرمندانی در شاخه‌های مختلف هنری اعم از نقاشی، خط، کاریکاتور، نگارگری، گرافیک و مجسمه‌سازی به خلق اثر خواهند پرداخت، هنرمندانی چون نادر قشقایی مجسمه‌ساز، مرتضی گودرزی نقاش، حسین عصمتی نگارگر، امیرحسین آقامیری نگارگر، محمدحسین نیرومند کاریکاتوریست، سیدحمید شریفی‌آل هاشم طراح گرافیک، حسین غلامی خوشنویس، مسعود صادقی خوشنویس و نگارگر، منصور فارسی مجسمه‌ساز، عبدالحمید قدیریان نقاش، سعید نقاشیان خوشنویس، محسن نجفی کاریکاتوریست، صابر شیخ‌رضایی طراح و نقاش و صدیقه سلمان نقاش حضور دارند.

محمد خراسانی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی در بازدید از کارگاه «کوتاه‌تر از کودکی» درباره این کارگاه به خبرنگار مهر گفت: ماجرای فلسطین تبدیل به اتفاقی انسانی شده است و خدا را شکر، مردم و جوامع مختلف نسبت به آن آگاهی پیدا کردند و به همین دلیل فلسطین الان فراتر از پدیده‌ای صنفی و قومی شده است و واکنش‌ها نشان می‌دهد، بیداری صورت گرفته است.

وی بیان کرد: مردم مظلوم غزه مقاوم ایستادند و از طرف دیگر، هر کسی در توان خود، پای کار آمده است. در این میان، هنرمندان بی‌تفاوت نبودند و در اینگونه پدیده‌ها اثبات کردند که منفعل نیستند و همراه با زمانه خودشان نفس می‌کشند و کار می‌کنند. هنرمندان این اتفاق را یک پدیده موزه‌ای نمی‌دانند و به سرعت واکنش نشان می‌دهند. آنها با خلق آثار حس و حال خودشان را نمایان می‌کنند.

خراسانی زاده همچنین به گردهمایی هنرمندان برای حمایت از مردم غزه که روز شنبه ۲۹ مهر ماه برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در این گردهمایی چهره‌های مختلفی از هنرمندان آمدند و به ما اثبات شد که در موضوع فلسطین، ملاحظه سیاسی و جناحی راهی ندارد.

وی با تشکر از هنرمندان حاضر در این کارگاه، عنوان کرد: خیلی خوشحالم یکپارچگی و همدلی در حال شکل‌گیری است و ما نیز در همفکری و هم اندیشی در برنامه‌های مختلف هنری پا به پای هنرمندان هستیم. همچنین درباره ارائه آثاری که در کارگاه خلق می‌شود، نیز آمادگی کمک داریم.

مدیرکل هنرهای تجسمی در پاسخ به اینکه آیا رویداد مشابهی در این موضوع از سوی مرکز هنرهای تجسمی برگزار می‌شود یا خیر، گفت: بله، قرار است هفته آینده یک رویداد مشترک با حوزه هنری در موزه هنرهای معاصر تهران داشته باشیم که نمایشگاهی متشکل از آثار کاریکاتوریست‌های آمریکای لاتین و ایرانی است. در این نمایشگاه قرار است آثار هنرمندان آمریکای لاتین و ایرانی با موضوع ضدامپریالیست و ضد حقوق بشر با رویکرد فلسطین به نمایش درآید.

خراسانی زاده در پایان تاکید کرد: هنرمندان کاریکاتوریست آمریکای لاتین که مشهور به تبحر هستند، قرار است با قلم صریح و رویکردهای که دارند، در این رویداد حضور خواهند داشت.