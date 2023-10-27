جامعه امروز نیازمند نهادینه شدن تفکر شهید فهمیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بسیجی محمد حسین فهمیده و هفته بسیج دانش آموزی گفت: خانوادهها و مربیان بایستی نوجوانان را به گونه ای تربیت کننده که در آینده افرادی مثل شهید فهمیده تحویل جامعه شود.
وی افزود: امروز همه بویژه نوجوانان ما بایستی با الگو گرفتن از شهید فهمیده، حماسه آن شهید و قهرمان ملی را که موجب ذلت و خفت دشمن شد را ادامه دهند.
خطیب جمعه کنگان بیان کرد: دشمنان بهویژه صهیونیسم جهانی و سران رژیم جعلی صهیونیستی از اسم شهید فهمیده وحشت دارند و از این رو در فضای مجازی شایعاتی علیه حماسه شهید فهمیده منتشر میکنند که علت آن ترس از شهادت طلبی است که در ایران شهید فهمیده و در لبنان شهید احمد قیصر و دو نفر از دوستانش بودند که عملیات استشهادی علیه دشمن انجام دادند.
محمودی به ضرورت اهتمام و توجه به نوجوانان از سوی خانواده، مدرسه و جامعه اشاره و گفت: دستگاههای دولتی و فرهنگی با اجتناب از کارهای کلیشهای به دنبال برنامهای مدون برای نوجوانان باشند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به فضیلت و مناقب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ویژگیهای آن بزرگ بانو از جمله محدثه بودن، ایمان و عمل صالح، فضیلت زیارت قبر شریف آن والامقام، مقام شفاعت اظهار داشت: شایسته است زنان ما شرح حال زنان نمونه و مومنه تاریخ مانند ام فروه مادر امام صادق علیه السلام، ام حمیده مادر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، نجمه خاتون مادر امام رضا علیه السلام و نرجس خاتون مادر امام زمان ارواحنافداه را مطالعه و به آنان تاسی کنند.
امام جمعه کنگان به سخنان رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در دیدار با دست اندرکاران کنگره ملی شهدای استان لرستان و ضرورت مردمی برگزار شدن این بزرگداشتها، بیان نمود: به فرمایش معظم له یکی از بهترین کارهایی که در استانها و شهرهای مختلف مرسوم شده همین بزرگداشت شهیدان است.
محمودی افزود: به فرموده رهبر فرزانه انقلاب شجاعت، دلاوری، رفاقت، و وفاداری و صداقت از ویژگیهای قوم لر است.
وی با تحلیل فرمایشات ولی امر مسلمین جهان در خصوص جنایات هولناک بشری در غزه و عنوان اینکه به فرموده معظم له امروز در رأس مسائل دنیای اسلام مساله فلسطین و همین حوادثی است که در غزه اتفاق افتاده و همه این حوادث آینده ساز است، اظهار نمود: قضیه غزه از یک سو مظلومیت است و از یک سو اقتدار است.
خطیب جمعه کنگان، آمریکا را شریک جرم قطعی جنایات در سرزمینهای اشغالی دانست و با اشاره به تلاشها برای فشار بیشتر به مردم مقاوم فلسطین گفت: دشمن با این جنایات میخواهد مردم تسلیم شوند اما مردم تسلیم نشدند و از سویی ضربه سنگین و مهلک وارد شده بر پیکر صهیونیستها یک ضربه تعیین کننده و غیرقابل ترمیم است.
محمودی با انتقاد از برخی کسانی که به دنبال جابجا کردن جای جلاد و شهید در قضایای فلسطین هستند بیان کرد: از دستگاه قضائی و نظارتی میخواهیم با قلم به دستانی بی شرافت در داخل که از صهیونیستها حمایت میکنند برخورد قانونی کنند.
وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان ملل گفت: امروز ساختار سازمان ملل در اختیار اربابان زر و زور و ظلم است و اگر هم گاهی صدایی از این سازمان بلند میشود با قلدری کشورهایی که حق وتو دارند، وتو میشود.
گرامیداشت یاد و خاطره پیرغلام حسینی و بانی مسجد و حسینیه مرحوم حاج حسین پاریابی و آرزوی سلامتی برای بانی و خیر مسجد ساز حاج خلیل صفایی از دیگر مباحث مطرح شده در خطبه دوم بود.
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