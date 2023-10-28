نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه هیچ ارزش نظامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با گرامیداشت یاد شهدای غزه و حزب الله لبنان در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مظلومیت ملت فلسطین در طول هفت دهه اخیر بر کسی پوشیده نیست و این وحشی گری‌ها و ددمنشی‌های صهیونیست‌ها داغ سنگین و درد بزرگی است که دل‌های همه آزادگان جهان را به درد آورده است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه ما به روح شهدای غزه درود می‌فرستیم و نفرت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنیم، افزود: در کنار بیان مظلومیت مردم فلسطین و غزه که مایه رسوایی رژیم صهیونیستی و حامیان آنها و کشورهای غربی است، مواظب باشیم مسئله مقاومت فلسطین و ضربه‌ای که بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد کرد تحت الشعاع قرار نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نسل کشی رژیم صهیونیستی هیچ ارزش نظامی ندارد و پیروزی مقاومت فلسطین در جای خود محفوظ است، ادامه داد: عملیات طوفان الاقصی هیمنه رژیم صهیونیستی را در ابعاد مختلف اطلاعاتی و نظامی در هم شکست که به این زودی ها چهره این رژیم بازسازی نخواهد شد و همه جهان به پوشالی بودن آن پی برد.

حسینی تاکید کرد: مسئله پیروزی ملت فلسطین و مردم غزه که ۱۷ سال تحت محاصره هستند و ضربه‌ای که به صهیونیست‌ها وارد کردند، نباید به فراموشی سپرده شود.

وی عنوان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه با حمایت آمریکا باعث شد تا برای اولین بار واکنش دبیرکل سازمان ملل را در پی داشته باشد و کشورهای عربی که در گذشته در مقابل این جنایات سکوت می‌کردند یا دوپهلو سخن می‌گفتند امروز شفاف علیه رژیم صهیونیستی موضع گیری می‌کنند.

نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: امروز فلسطین به مسئله جهانی تبدیل شده و نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی بزرگترین دستاورد عملیات طوفان الاقصی است.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل از کارآمدترین راه‌های دفاع در مقابل دشمن است، گفت: امروزه حمله سایبری مسئله مهمی است که باید تدابیر لازم بیندیشیم که اگر خدای نکرده دشمن غلطی کرد ما کمترین خسارت داشته باشیم.

حسینی با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی، ابراز کرد: دانش آموزان با شخصیت شهید فهمیده که امام (ره) از او به عنوان رهبری یاد کردند، آشنا شوند و الگو بگیرند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش آفرین بودند و در المپیادهای مختلف افتخار آفرینی می‌کنند.

امام جمعه دیر با تاکید بر اینکه حراست از فکر و اندیشه جامعه بخشی از پدافند غیرعامل است، عنوان کرد: امروزه ما در جنگ ترکیبی با دشمن قرار داریم و باید نسل جوان را در مقابل تهدیدات دشمن مصونیت بخشیم و تا زمانی که دشمن روحیه استکبارستیزی دارد ما هم باید روحیه استکبارستیزی را در جامعه تقویت کنیم.

وی با تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه و حضور دانش آموزان در صحنه مبارزه با دشمن، بیان داشت: بسیج دانش آموزی یه یک هفته خاص منحصر نباشد و باید در طول سال برای دانش آموزان و نوجوانان برنامه داشته باشیم.