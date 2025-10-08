به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کودک در جمع دانش‌آموزان شهید آیت‌الله سعیدی شهر دیر با تبریک روز جهانی کودک اظهار داشت: والدین باید وقت بیشتری برای فرزندان خود بگذارند و به آنها محبت کنند.

وی با اشاره به فاجعه غزه، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در دو سال اخیر بیش از ۲۰ هزار کودک، دانش‌آموز و نوزاد فلسطینی را به شهادت رسانده و هزاران کودک دیگر زیر آوار مدفون شده‌اند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار کودک در غزه به دلیل سوءتغذیه جان باخته‌اند. بیان کرد: کشورهایی که مدام از حقوق بشر و زنان و کودکان دم می‌زنند، خودشان مرتکب این جنایت‌ها می‌شوند.

حسینی با تأکید بر اهمیت علم آموزی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: مهمترین وظیفه دانش آموزان خوب درس خواندن و کسب علم است تا در آینده بتوانند فرد مفیدی برای جامعه باشند.

وی همچنین با اشاره به حقوق کودک، یادآور شد: حقوق کودک شامل انتخاب نام نیکو، یادگیری قرآن، و تعلیم و تربیت آنها توسط والدین است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه ما نمی توانیم نسبت به درد و رنج مسلمانان بی تفاوت باشیم افزود: نباید نسبت به ظلم و ستم به مردم فلسطین و نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم.

وی بر ضرورت احترام دانش‌آموزان به مادران، پدران و معلمان تأکید کرد.