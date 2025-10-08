  1. استانها
امام‌جمعه دیر: کسب علم مهمترین رسالت دانش‌آموزان است

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: مهمترین وظیفه دانش آموزان خوب درس خواندن و کسب علم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کودک در جمع دانش‌آموزان شهید آیت‌الله سعیدی شهر دیر با تبریک روز جهانی کودک اظهار داشت: والدین باید وقت بیشتری برای فرزندان خود بگذارند و به آنها محبت کنند.

وی با اشاره به فاجعه غزه، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در دو سال اخیر بیش از ۲۰ هزار کودک، دانش‌آموز و نوزاد فلسطینی را به شهادت رسانده و هزاران کودک دیگر زیر آوار مدفون شده‌اند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار کودک در غزه به دلیل سوءتغذیه جان باخته‌اند. بیان کرد: کشورهایی که مدام از حقوق بشر و زنان و کودکان دم می‌زنند، خودشان مرتکب این جنایت‌ها می‌شوند.

حسینی با تأکید بر اهمیت علم آموزی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: مهمترین وظیفه دانش آموزان خوب درس خواندن و کسب علم است تا در آینده بتوانند فرد مفیدی برای جامعه باشند.

وی همچنین با اشاره به حقوق کودک، یادآور شد: حقوق کودک شامل انتخاب نام نیکو، یادگیری قرآن، و تعلیم و تربیت آنها توسط والدین است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه ما نمی توانیم نسبت به درد و رنج مسلمانان بی تفاوت باشیم افزود: نباید نسبت به ظلم و ستم به مردم فلسطین و نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم.

وی بر ضرورت احترام دانش‌آموزان به مادران، پدران و معلمان تأکید کرد.

