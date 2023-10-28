«جانفشان» پرچمدار کاروان ایران در مراسم اختتامیه شد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز شنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به صورت رسمی در هانگزو به پایان می رسد.

بر خلاف مراسم افتتاحیه و همچون همیشه، کاروان ایران حضور حداقلی در مراسم اختتامیه خواهد داشت. حسن جانفشان نیز به عنوان پرچمدار در این مراسم شرکت می کند.

این ملی پوش پاراتنیس روی میز در جریان بازی های پاراآسیایی موفق به کسب دو مدال برنز انفرادی و دوبل شد.

کاروان ورزش ایران در پایان این دوره بازی های پاراآسیایی با ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز در جدول توزیع مدال ها در جایگاه دوم ایستاد و به کار خود پایان داد.