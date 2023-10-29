غفار امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پررنگ و پرتلاش ورزشکاران زنجانی حاضر در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین، گفت: در این دوره از رقابت‌ها هفت ورزشکار به همراه یک مربی و یک داور از زنجان حضور داشتند که حاصل تلاش کاروان ورزشی زنجان کسب دو مدال ارزشمند برنز بود.

وی با بیان اینکه دو مدال برنز ورزشکاران زنجانی در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی توسط محسن بیگدلی و رؤیا سلطانی به ترتیب در رشته‌های بسکتبال با ویلچر و پاراقایقرانی به دست آمد، تصریح کرد: محسن بیگدلی در قالب تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر ایران با پیروزی در برابر چین در دیدار نیمه‌نهایی عنوان سومی این مسابقات را از آن خود کرد.

این مسئول با بیان اینکه دومین مدال برنز کاروان ورزشی استان زنجان در رشته پاراقایقرانی توسط رؤیا سلطانی به دست آمد، اظهار کرد: با توجه به جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های پاراآسیایی هانگژو چین، عملکرد کاروان ورزشی ایران در این دوره از رقابت‌ها بسیار درخشان بود و در نهایت ایران با مجموع ١٣١ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز به کار خود پایان داد و برای اولین‌بار صاحب رتبه دوم این آوردگاه شد.

معاون امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه علاوه بر کسب دو مدال برنز توسط ورزشکاران زنجانی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین، رقیه شجاعی در رشته پاراتیراندازی نیز توانست با صعود به فینال، سهمیه پاراالمپیک را به دست آورد، ادامه داد: بی‌تردید عملکرد کاروان ورزشی ایران در هانگژو در تاریخ ورزش ایران ماندگار خواهد بود.

امانی در خصوص رشته‌هایی که ورزشکاران زنجانی در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو حضور داشتند، خاطرنشان کرد: هفت ورزشکار زنجانی اعزامی به این مسابقات در رشته‌های بوچیا، پا را دوچرخه‌سواری، پا را تیراندازی، بسکتبال با ویلچر، پا را قایقرانی به مصاف حریفان آسیایی خود رفتند. همچنین ورزش زنجان در رشته والیبال نشسته و دوچرخه‌سواری نیز یک داور و یک مربی داشت.