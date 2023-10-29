لزوم نگاه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به حوزه سلامت آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانی ظهر یکشنبه در بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه شهرستان آبدانان فاصله زیادی با مرکز استان دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم نگاه ویژه‌ای در حوزه سلامت به این شهرستان وجود داشته باشد و امید و انگیزه در زندگی مردم شهرستان آبدانان ایجاد شود.

وی ادامه داد: نیروهای متخصص و تحصیلکرده‌ای در شهرستان آبدانان وجود دارد که امیدواریم با استفاده از این توانمندی وضعیت سلامت در شهرستان بهبود یابد.

امام جمعه شهرستان آبدانان، نیز اظهار داشت: رشد حرفه پزشکی در کشور ثمره وجود برکت انقلاب اسلامی بود و نظام این استعدادهای خفته را پیدا و شکوفا کرد و الان شاهد حضور نیروهای خبره پزشکی در نقاط محروم هستیم.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: وجود بیمارستان رسول اکرم (ص) فرصت خوبی برای مردم شهرستان است که نیاز آن‌ها به مراجعه بیمارستان‌های شهرستان‌های همجوار را کم کرده و می‌طلبد با گسترش بخش‌ها و افزودن تجهیزات دغدغه‌های مردم در زمینه سلامت کاهش یابد.

شهرام کارگر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با ارائه گزارشی از عملکرد بیمارستان رسول اکرم (ص)، تصریح کرد: این بیمارستان با ۲۶۱ نفر پرسنل در حال ارائه خدمت به جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفری شهرستان آبدانان می‌باشد و امیدواریم با راه‌اندازی بخش‌های مورد نیاز این بیمارستان بار مراجعات مردم به سایر شهرستان‌ها و مرکز استان کاهش یابد.