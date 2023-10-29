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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

فرمانده انتظامی هویزه:

۱۰۰۰ لیتر قاچاق سوخت در هویزه کشف شد

۱۰۰۰ لیتر قاچاق سوخت در هویزه کشف شد

هویزه - فرمانده انتظامی هویزه از توقیف یک دستگاه تراکتور حامل یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تقدسی با اعلام این خبر بیان کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مأموران انتظامی هویزه در ایست و بازرسی مقطعی در مسیر مواصلاتی هویزه به یک دستگاه تراکتور حامل سوخت قاچاق مشکوک شدند و در اقدامی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ تقدسی گفت: در این رابطه یک نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی داده شد.

کد مطلب 5924759

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