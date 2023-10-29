۱۰۰۰ لیتر قاچاق سوخت در هویزه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تقدسی با اعلام این خبر بیان کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مأموران انتظامی هویزه در ایست و بازرسی مقطعی در مسیر مواصلاتی هویزه به یک دستگاه تراکتور حامل سوخت قاچاق مشکوک شدند و در اقدامی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ تقدسی گفت: در این رابطه یک نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی داده شد.