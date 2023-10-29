به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «همزاد عاشقان» به تهیه‌کنندگی سید جمال عودسیمین و کارگردانی تورج کلانتری ناگفته‌هایی از زندگی قیصر امین‌پور شاعر سرشناس دارد و در آن چهره‌هایی مانند مصطفی رحماندوست، بیوک ملکی، عرفان نظرآهاری، حسام‌الدین سراج، علی محمد مؤدب و… از شخصیت، آثار و اندیشه این هنرمند سخن می‌گویند.

قیصر امین‌پور متولد ۱۳۳۸ در گتوند از چهره‌های برتر در شعر و ادب پارسی معاصر است که نقش برجسته‌ای در ادبیات کودک و نوجوان هم داشته است.

وی تدریس در دانشگاه را در سال ۱۳۶۷ و در دانشگاه الزهرا آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۶۹ در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. امین‌پور همچنین در سال ۱۳۶۸ موفق به کسب جایزه نیما یوشیج، موسوم به مرغ آمین بلورین شد. این هنرمند در سال ۱۳۸۲ به‌عنوان عضوِ پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد.

شبکه مستند امشب ساعت ۲۰ با پخش مستند «همزاد عاشقان» یاد قیصر امین‌پور را گرامی می‌دارد، تکرار این مستند هم روز بعد ساعت ۱۱ است.