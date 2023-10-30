به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مایک جانسون، سخنگوی جدید مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که پس از رای این هفته قانونگذاران آمریکایی مبنی بر در اولویت بودن کمک به اسراییل و آنچه «دفاع از خودش» خوانده شده است، تازه‌ترین درخواست جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای تامین بودجه کمک به اوکراین بعدا رسیدگی خواهد شد.

جانسون درباره این مساله گفت: قصد داریم این هفته در مجلس نمایندگان، لایحه مستقل تامین بودجه برای اسراییل را پیشنهاد داده و به رای بگذاریم. می‌دانم که همکاران جمهوری‌خواه ما در سنا نیز اقدام مشابهی را در دستور کار دارند.

بایدن درخواست کرده است تا بودجه کمکی به اوکراین و اسراییل، به لایحه بودجه اضطراری ۱۰۶ میلیارد دلاری ضمیمه شود و از این طریق، قانونگذاران را مجبور کند تا از رای‌گیری جداگانه درباره این مسائل منصرف شوند. دولت او اوایل ماه جاری از پیشنهاد تخصیص بودجه اضافی ۶۱.۴ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین در جنگ با روسیه، بودجه ۱۴.۳ میلیارد دلاری برای اسراییل به منظور جنگ با حماس و بودجه ۹.۲ میلیارد دلاری برای ارسال آنچه کمک‌های بشردوستانه به هر کی‌یف و تل‌آویو خوانده شده است، رونمایی کرد.

کنگره آمریکا پیش‌تر در چهار دور رای‌گیری بودجه ۱۱۳ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین را تصویب کرده بود اما مخالفت جمهوری‌خواهان با کمک بیشتر به کی‌یف تشدید شده است. در حال حاضر، اکثر قانونگذاران مجلس نمایندگان از اکثریت مجلس، با هزینه بیشتر در اوکراین مخالفند به طوری که بالا گرفتن اختلافات بر سر این مساله بین جمهورخواهان به عزل کوین مک‌کارتی، رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری منجر شد.

جانسون پیش‌بینی کرد که لایحه مستقل کمک به اسراییل، هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا، با حمایت قوی قانونگذاران هر دو حزب روبه‌رو شود. وی مدعی شد: قصد ندارم از این مساله(لایحه) برای هیچ سیاسی‌بازی حزبی استفاده کنم. این موضوع اهمیت خیلی زیادی دارد و خیلی جدی است.

سخنگوی جدید مجلس نمایندگان که درباره کمک به کی‌یف همواره تردید داشته است، گفت که دولت بایدن برای انتظارات و توقعاتش از قِبل کمک نظامی گزاف به اوکراین، هیچ نقشه‌ راهی را ترسیم نکرده؛ علاوه بر این، هیچ برنامه‌ای برای نحوه پایان دادن به جنگ هم ارائه نداده است. به گفته وی، او در سوی مقابل، برای حمایت از اسراییل چنین ملاحظاتی ندارد.

وی افزود: معتقدیم که اسراییل در اولویت و ضرورت قرار دارد. مسائل زیادی در سراسر جهان وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی کنیم و خواهیم کرد اما در حال حاضر، آنچه در اسراییل رخ می‌دهد، نیازمند توجه فوری است و فکر می‌کنم که باید مستقل به آن بپردازیم و به آن پایان دهیم.

حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در حالی است که از پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» علیه صهیونیست‌ها در هفتم اکتبر، اشغالگران در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه، ضمن محاصره کامل نوار غزه، مردم بی‌دفاع این شهر را هدف حملات هوایی قرار داده و براساس اعلام مقامات بهداشتی فلسطین در پی این حملات بیش از هشت هزار فلسطینی شهید و قریب به ۲۰ هزار نفر به شدت مجروح شده اند.