ادعای هریس: مطلقا هیچ قصدی برای اعزام نیرو به غزه نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، کامالا هریس، معاون جو بایدن، رییس جمهور آمریکا بهرغم همگام بودن و پیروی بیچون و چرا از موضع دولت این کشور درباره رژیم صهیونیستی و آنچه «حق اسراییل برای دفاع از خود!» خوانده شده است، مدعی شد که واشنگتن به هیچ عنوان قصدی برای اعزام نیروهای رزمی به نوار غزه ندارد.
هریس در گفتوگو با برنامه «۶۰ دقیقه» مدعی شد: ما مطلقا هیچ قصد یا برنامهای برای اعزام نیروهای رزمی به اسراییل یا غزه نداریم.
این ادعا در حالی مطرح شده است که روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» بهتازگی در گزارشی به نقل از مقامات دفاعی آمریکا نوشت که «پنتاگون در صورت حمله زمینی اسراییل به غزه، با ۲۰۰۰ نظامی از تلآویو پشتیبانی میکند!»
معاون بایدن که همواره در جلسات درباره بحران در خاورمیانه و به طور مشخص نوار غزه حضور دارد، بهرغم این ادعا، همواره به موضع و رویکرد دولت آمریکا درباره حمایت از رژیم صهیونیستی پایبند بوده و از آن پیروی کرده است.
وی مدعی شد: براساس اکثر برآوردها، دست کم یک هزار و ۴۰۰ اسراییلی کشته شدهاند. آنها بدون هیچ تردیدی، حق دفاع از خود را دارند. با این حال، خیلی مهم است که هیچ پیوندی بین حماس و فلسطینیان وجود نداشته باشد. فلسطینیان به یک اندازه حق اقدام در راستای ایمنی و امنیت، تعیین سرنوشت و شأن خود را دارند و ما آشکارا اعلام کردهایم که قواعد جنگ باید رعایت شده و کمکهای بشردوستانه جریان داشته باشد.
هریس در بحبوحه نگرانیها درباره گسترش جنگ، با تکرار لفاظیهای بایدن، به تهران درباره عدم مداخله هشدار داد و با ادبیاتی مشابه گفت: (مداخله) نکنید. یک کلمه رک و راست.
وی در بخشی دیگر از این مصاحبه نیز مدعی شد که بایدن خیلی «سرزنده» است و در حال کار برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری است. این ادعا نیز در حالی مطرح شده که هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان نگرانیهای خود را درباره شرایط جسمانی و گافهای بی شمار بایدن در رویدادهای رسمی و غیررسمی ابراز کردهاند!
حمایت همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در حالی است که از پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» علیه صهیونیستها در هفتم اکتبر، اشغالگران در اقدامی تلافیجویانه و وحشیانه، ضمن محاصره کامل نوار غزه، مردم بیدفاع این شهر را هدف حملات هوایی قرار داده و براساس اعلام مقامات بهداشتی فلسطین در پی این حملات بیش از هشت هزار فلسطینی شهید و قریب به ۲۰ هزار نفر به شدت مجروح شده اند.
نظر شما