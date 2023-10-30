طوفان الاقصی مقدمه سقوط اسراییل است

حجت الاسلام حسین زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی کارگاه آموزشی با موضوع بصیرت در عصر ظهور اظهار داشت: این کارگاه با حضور مبلغان در زمینه سبک زندگی اسلامی برگزار شد.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی در کشتار مردم مظلوم غزه افزود: در این کارگاه آموزشی مسائل مختلف از جمله انتفاضه و مقاومت مردم فلسطین تبیین شد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نابودی اسرائیل گفت: عملیات طوفان الاقصی برگرفته از جهاد و مقاومت مردم مظلوم فلسطین و قیام برای دفاع از شرافت و حق و حقوق خود است و امیدواریم مقدمه‌ای برای نابودی اسرائیل باشد.