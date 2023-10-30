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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

رییس اداره تبلیغات اسلامی ساری:

طوفان الاقصی مقدمه سقوط اسراییل است

طوفان الاقصی مقدمه سقوط اسراییل است

ساری- رییس اداره تبلیغات اسلامی ساری عملیات طوفان الاقصی را مقدمه ای برای نابودی رژیم سفاک اسراییل دانست.

حجت الاسلام حسین زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی کارگاه آموزشی با موضوع بصیرت در عصر ظهور اظهار داشت: این کارگاه با حضور مبلغان در زمینه سبک زندگی اسلامی برگزار شد.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی در کشتار مردم مظلوم غزه افزود: در این کارگاه آموزشی مسائل مختلف از جمله انتفاضه و مقاومت مردم فلسطین تبیین شد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نابودی اسرائیل گفت: عملیات طوفان الاقصی برگرفته از جهاد و مقاومت مردم مظلوم فلسطین و قیام برای دفاع از شرافت و حق و حقوق خود است و امیدواریم مقدمه‌ای برای نابودی اسرائیل باشد.

کد مطلب 5925395

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