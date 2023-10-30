مدیریت نبرد با دشمن صهیونیستی و زمام امور به دست مجاهدان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش حماس در سخنان امروز خود تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بیش از هشت هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و منازل آنها را تخریب کرده است.

وی در ادامه افزود: این اقدامات نه پیروزی بلکه یک شکست به شمار می‌رود.

القانوع تصریح کرد: نفوذ زمینی محدود در برخی مناطق نوار غزه بعد از شکست اشغالگران صهیونیست برای اجرای طرح گسترده آنها صورت می‌گیرد. اشغالگران می‌کوشند با دست زدن به چنین عملیاتی وجهه خود را بهبود بخشند.

وی اضافه کرد: نیروهای گردان‌های قسام ضربات هوایی به خطوط دشمن و پشت خطوط دشمن وارد آورده و تجهیزات نظامی و تانک‌های آنها را هدف قرار داده است.

سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد: این حملات بیانگر قدرت نیروهای مقاومت در مدیریت نبرد و به دست گرفتن زمام امور است.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی خطرناک در ای رز در شمال غزه و شنیده شدن صدای تیراندازی شدید خبر دادند. در ابتدا گروهی از مبارزان قسام از موانع مرزی عبور کرده و خود را به غرب ای رز در داخل اراضی اشغالی رسانده و با موشک‌های ضدزره جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

به دنبال آن قسام اعلام کرد که مبارزانش شماری از نظامیان اسرائیلی را در داخل این جنگ‌افزارها به هلاکت رساندند. پس از پایان این عملیات و رسیدن نیروهای پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی ای رز، درگیری مسلحانه شدیدی میان آن‌ها و مجاهدان قسام اتفاق افتاد.

خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: حادثه با عملیات رخنه نیروهای قسام پشت خطوط نظامیان اسرائیلی آغاز شد و نیروهای حماس با موشک ضدزره به سمت ادوات زرهی اسرائیلی حمله ور شدند.