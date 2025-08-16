به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دکتر وسام عطاالله، پژوهشگر و استاد حقوق بینالملل تأکید کرد: سکوت جامعه جهانی اعم از نهادهای رسمی، مردمی و سازمان ملل بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی را به ادامه جنگ نسلکشی و ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین تشویق کرده است.
وی افزود: همین سکوت باعث تداوم جنایات شده است؛ از جمله ترور خبرنگاران و بهویژه شهادت خبرنگار الجزیره، انس الشریف، که پس از تهدید علنی به دلیل پافشاری بر گفتن حقیقت، جان خود را در این مسیر از دست داد. به گفته عطاالله، عدم اجرای احکام دادگاه کیفری بینالمللی که پیشتر حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم، یواو گالانت، را صادر کرده بودند یکی از عوامل اصلی تداوم نسلکشی علیه غیرنظامیان در غزه است.
این حقوقدان همچنین به اهانت و تهدید ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، علیه اسیر فلسطینی مروان البرغوثی در سلول انفرادی اشاره کرد و آن را نقض آشکار کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو دانست؛ کنوانسیونهایی که حفاظت از اسیران و غیرنظامیان را تضمین میکنند. او تأکید کرد که اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی با بدترین شرایط در تاریخ معاصر مواجه هستند.
نظر شما