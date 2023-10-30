به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که شهر سدیروت واقع در اراضی اشغالی تبدیل به شهر ارواح و تقریباً خالی از سکنه شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که هیچ حرکتی در این شهر به چشم نمی‌خورد و هیچ کسی در خیابان‌های آن قدم نمی‌زند.

رسانه‌های عبری زبان دقایقی قبل از حملات موشکی گسترده نیروهای مقاومت فلسطین به سمت مناطق اشغالی در اطراف نوار غزه خبر داده بودند.

این رسانه‌ها اذعان کردند که حملات موشکی که دقایقی قبل مناطق اشغالی اطراف نوار غزه را هدف قرار داده گسترده بوده است.

خبرنگار الجزیره نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق اطراف نوار غزه و منطقه سدیروت خبر داد.

این آژیرهای خطر در منطقه نتیفوت واقع در شرق غزه و تمام مناطق اطراف آن در نقب نیز به گوش رسیده است. الجزیره از زخمی شدن برخی صهیونیست‌ها در منطقه نتیفوت خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که در این حمله موشکی به نتیفوت و اطراف نوار غزه دست کم ۴۰ موشک شلیک شده است.