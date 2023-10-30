چرا باید کارت شناسایی چاپ کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارت‌های شناسایی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی، کنترل دسترسی و تأیید مورد استفاده قرار می‌گیرند. چاپ کارت شناسایی فقط مختص سازمان‌ها و ادارات نیست. مجموعه‌های مختلف می‌توانند از انواع آن در جهت بهبود خدمات‌رسانی و جذب مشتری بهره ببرند. از محل کار گرفته تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، همگی از این نوع کارت برای اهداف گوناگون بهره می‌برند. کارت شناسایی مزایای بی‌شماری از نظر امنیت، راحتی و کارایی دارد. در این مقاله از کارت پرداز، مزایای استفاده از کارت شناسایی و کاربردهای مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

بهترین روش برای چاپ کارت شناسایی

در گذشته این کارت‌ها بر روی کارت‌های کاغذی چاپ می‌شد ولی با خلق شدن کارت‌های PVC که مزایای بالایی دارند، کارت‌های شناسایی دیگر به صورت پی وی سی صادر می‌شوند. زیرا دوام و ماندگاری بالایی داشته و بسیار انعطاف‌پذیر هستند، طوری که با خم کردن صدمه‌ای به آن‌ها وارد نمی‌شود. همچنین این کارت‌ها در مقابل رطوبت، گرما و سایش نیز بسیار مقاوم هستند. چاپ کارت شناسایی پی وی سی با استفاده از دستگاه‌های چاپ کارت صورت می‌گیرد. این چاپگرها در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام دارای قابلیت‌های گوناگون و تکنولوژی چاپ مختلفی هستند. پرینت کارت‌ها به دو صورت افست و دیجیتال انجام می‌شود. چاپ افست که کیفیت بالایی داشته و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است، برای تیراژهای بالا بوده و باید اطلاعات ثابت باشند. ولی چاپ دیجیتال برای چاپ کارت در تیراژهای پایین با اطلاعات متغیر مناسب است. این روش به چاپ فوری معروف است. سازمان‌ها می‌توانند سفارش چاپ کارت‌های خود را به شرکت‌هایی که در زمینه چاپ کارت PVC فعالیت دارند بسپارند و یا با خرید پرینتر دست دوم یا نو، کارت‌ها را خودشان چاپ کنند.

مزایای استفاده از کارت شناسایی

چاپ کارت شناسایی به این دلیل که برای احراز هویت افراد در سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی مختلف گزینه مناسبی است، استفاده می‌شود. مخصوصاً مراکزی نظیر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی که جهت شناسایی و خدمات‌رسانی بهتر به افراد به کارت شناسایی نیاز دارند. به این ترتیب، افراد برای ورود به سازمان‌ها و مراکز، دریافت خدمات و امکانات ملزم به ارائه کارت صادر شده هستند. به همین علت مدیران موسسات و سازمان‌های مختلف برای هویت دادن به مجموعه و ارائه خدمات بهتر به اعضا، اقدام به چاپ کارت شناسایی می‌کنند. در این بخش برخی از مزایای استفاده از این کارت‌ها را بیان خواهیم نمود.

افزایش امنیت

یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های چاپ کارت شناسایی نقش آن در افزایش امنیت است. کارت‌های شناسایی دارای اطلاعات منحصربه‌فردی از جمله نام، شماره شناسایی، عکس و گاهی QR هستند که به تأیید هویت افراد کمک می‌کند. با شناسایی بصری دارندگان کارت، این کارت‌ها به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به مناطق ممنوعه و جلوگیری از تهدیدات امنیتی کمک می‌کنند.

کنترل دسترسی

کارت شناسایی به طور گسترده‌ای جهت کنترل دسترسی به ساختمان‌ها، تاسیسات و مناطق قرنطینه به کار می‌رود. از طریق فناوری‌های جاسازی شده در کارت مانند نوار مغناطیسی، تراشه هوشمند، بارکدها یا QR می‌توان امکان کنترل دسترسی سریع و ایمن را فراهم نمود.

حضور و غیاب

از کاربردهای کارت شناسایی حضور و غیاب و ردیابی است. به کمک فناوری‌های ردیابی زمان نظیر RFID (شناسایی فرکانس رادیویی) یا سیستم‌های بیومتریک، می‌توان رویه‌های ساعت ورود و خروج خودکار را فعال کرد. استفاده از این فناوری، باعث خطاهای دستی شده، مدیریت حقوق و دستمزد را تسهیل می‌کند و کارایی کلی نیروی کار را ارتقا می‌دهد.

جمع آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل

کارت‌های شناسایی را می‌توان با سیستم‌های فناوری ادغام کرد تا داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های ارزشمند را جمع آوری کند. با اسکن کارت‌های شناسایی در ایست‌های بازرسی یا جلسات مختلف، سازمان‌دهندگان می‌توانند حضور، محبوبیت جلسه و مشارکت شرکت‌کنندگان را ردیابی کنند. این اطلاعات به ارزیابی موفقیت رویداد، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها برای برنامه‌ریزی آینده، و ارائه بینش به غرفه‌داران و حامیان مالی در مورد علایق و رفتار شرکت‌کنندگان کمک می‌کند.

برندسازی و اسپانسرینگ

کارت‌های شناسایی فرصتی برای نمایان‌شدن نام تجاری و حمایت مالی ارائه می‌دهند. برگزارکنندگان رویداد می‌توانند کارت‌های شناسایی را با لوگوی کنفرانس یا نمایشگاه، رنگ‌ها و عناصر برند، سفارشی کنند. علاوه بر این، حامیان مالی می‌توانند لوگو یا تبلیغات خود را روی کارت‌های شناسایی نمایش دهند و در طول رویداد، در معرض دید قرار بگیرند. این به عنوان یک ابزار بازاریابی موثر عمل می‌کند و می‌تواند درآمد اضافی برای سازمان‌دهندگان ایجاد کند.

کاربرد کارت شناسایی

کارت شناسایی می‌تواند با اهداف مختلفی که گاهاً شامل بررسی رفت و آمد کارکنان، حضور و غیاب پرسنل، ثبت رویدادها و … می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به معرفی برخی از این مجموعه‌ها که استفاده از کارت شناسایی برای آن‌ها کاربردی است، می‌پردازیم.

چاپ کارت شناسایی دانشجویی

چاپ کارت دانشجویی، اهمیت زیادی برای دانشگاه‌ها دارد. دانشجویان با داشتن کارت شناسایی می‌توانند از سیستم حضور و غیاب استفاده کنند یا با در دست داشتن کارت RFID از امتیازات ویژه دانشگاهی مثل ورودی کتابخانه، پارکینگ یا سیستم تغذیه استفاده کنند.

کارت شناسایی پرسنل و کارکنان

حضور و غیاب و ثبت ساعت ورود و خروج در هر شرکت و کسب و کاری یکی از ملزومات جهت محاسبه حقوق است. نیاز است تا فعالیت روزانه کارمندان در شرکت ثبت شود تا مشخص گردد در طول ماه چند روز بر سر فعالیت خود حضور نداشته‌اند یا اینکه از مرخصی ساعتی استفاده کرده‌اند تا بتوان بر اساس آن حقوق کارمندان را پرداخت نمود.

کارت شناسایی کتابخانه‌

روز به روز که تکنولوژی در حال پیشرفت کردن است، اما همچنان گاهاً در برخی موارد حفظ شکل سنتی آن ضروری به نظر می‌رسد. درست است که این روزها انواع و اقسام Ebook ها و کتاب‌های الکترونیکی وارد عرصه شده‌اند، اما همچنان افراد تمایل به خواندن کتاب به شکل سنتی دارند. برخی کتابخانه‌ها به گونه‌ای تغییر کرده‌اند که دیگر شکل سنتی در آن برقرار نبوده و فردی در پشت پیشخوان منتظر نیست تا کسی برای گرفتن کتاب وارد کتابخانه شود. با استفاده از سیستم کارت هوشمند هر فرد دارای یک شناسه اختصاصی است که از طریق آن می‌تواند اقدام به دریافت کتاب دلخواه خود کرده و از خواندن آن لذت ببرد. کلیه فعالیت‌های وی نیز به همین شیوه در سیستم ثبت خواهند شد. چنین قابلیتی برای داروخانه‌ها، مطب پزشکان و کسب و کارهایی که استفاده از سیستم نوبت‌دهی در آن‌ها مرسوم است کاربرد دارد.

کارت شناسایی پارکینگ‌

یکی از بهترین روش‌ها برای پارکبانی استفاده از سیستم کارت هوشمند است که می‌توان در آن برای هر خودرو یک شناسه اختصاصی ثبت کرد. سپس می‌توان با اتصال به سیستم بازرسی برای ورودی پارکینگ، شناسایی هر خودرو را بر اساس همین شناسه انجام داد. سپس اعتبار موجود برای خودرو مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موجود بودن اجازه پارک داده شود. در غیر این صورت نیاز است تا راننده اقدام به شارژ حساب خود برای استفاده از پارکینگ نماید.

در نهایت

کارت شناسایی نقش حیاتی در سازمان‌ها ایفا می‌کند و به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی، کنترل دسترسی، امنیت و برندسازی عمل می‌کند. با استفاده موثر از کارت‌های شناسایی، می‌توان محیطی امن و سازمان یافته برای پرسنل، کارکنان و افراد ایجاد کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای هویت بخشیدن به شرکت، موسسه و یا باشگاه خود حتماً اقدام به چاپ کارت شناسایی نمایید.

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