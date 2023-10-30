‌به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله معتمدی امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با معاون و کارشناسان حوزه آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فنی و حرفه‌ای لرستان، ضمن تقدیر از همت همکاران در رونق حوزه آموزش و سنجش، اظهار داشت: پیشرفت چشمگیر در امر آموزش و سنجش با همدلی و تلاش مربیان و کارشناسان معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی حاصل شده که قابل‌تقدیر است و منتج به کسب مقام اول در این دو حوزه در سطح کشور شده است و امیدواریم با همتی افزون بهتر از پیش عمل کنیم.

شرکت ۷ هزار نوجوان لرستانی در طرح «مدرسه تابستانه مهارت»

وی ادامه داد: شش‌ماهه نخست سال نیز از لحاظ آماری خوب پیش رفتیم، بایستی با تمرکز و دقتی بیشتر در راستای افزایش کمیت و کیفیت در همه زمینه‌ها بالاخص سنجش و آموزش که رسالت اصلی ما است، گام برداریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان، با اشاره به اجرای طرح تابستانه مهارت در استان بیان کرد: این طرح با ثبت‌نام حدود هفت هزار نفر در استان اجرا شد که حاکی از استقبال خوب نوجوانان دانش‌آموز لرستانی از این طرح بود و می‌تواند در استعدادیابی و توانمندی آینده‌سازان استان، مؤثر واقع شود.

معتمدی ضمن تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری اجرای دوره‌های آموزشی، عنوان کرد: اجرای طرح مدرسه تابستانه مهارت، هزینه‌های بالایی در حیطه تجهیزات، مواد مصرفی و نیز حامل‌های انرژی را به این اداره کل تحمیل کرد که در اجرای این تفاهم‌نامه پنج‌گانه، مقرر شده بود که ویژه افراد زیر دهک پنج توسط دستگاه‌های حمایتی، کمک‌هزینه اجرای دوره پرداخت شود که تاکنون این مهم، محقق نشده است.

وی با اشاره به کمبود مواد مصرفی در کارگاه‌ها، عنوان کرد: ابتدای امسال هزینه بالایی صرف تجهیز مواد مصرفی کارگاه‌های مهارت‌آموزی در سطح استان شد که باتوجه‌به دوره‌های برگزار شده، خرید و تجهیز مواد مصرفی کارگاه‌ها، برای نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان با اشاره به ساعات بالای استانداردهای آموزشی موجود در سازمان، گفت: باتوجه‌به اینکه استانداردهای آموزشی و سند حرفه‌های موجود شامل شایستگی‌هایی است که مدت‌زمان بالایی برای آموزش نیاز داشتند، سازمان در نظر دارد باتوجه‌به درخواست متقاضیان، دوره‌های مهارت‌آموزی را به‌روز کرده و نیز به مدت‌زمان اجرای کوتاه‌تر تقسیم کند و با اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت نوین و بازار محور، شرایط آموزش و دریافت گواهینامه‌های مهارتی را بهبود ببخشد.

اختصاص ID کارت مربیگری به مربیان

معتمدی، به دریافت ID کارت مربیگری توسط همه مربیان اشاره کرد و گفت: تا پایان امسال بایستی تمامی مربیان درون‌سازمانی با به‌روز کردن اطلاعات استخدامی، پژوهشی و بازآموزی خود کارت‌های مربیگری را دریافت کنند، چرا که اجرای دوره‌های مهارتی توسط مربیان در سال آینده منوط به دریافت ID کارت است.

وی اقدامات آموزشگاه‌های آزاد در چند وقت اخیر را برشمرد و گفت: دقت در زمان تمدید مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد و امکانات موجود طبق استاندارد آموزشی در بازرسی‌ها موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان، افزود: آموزشگاه‌های آزاد نباید برای اجرای دوره‌های مهارتی مبلغی بالاتر از آنچه مصوب شده است دریافت کنند، با آموزشگاه‌های متخلف برخورد خواهیم کرد.

معتمدی، گفت: امید است با همکاری و همدلی بیش‌ازپیش کارکنان این اداره کل بتوانیم با توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی شاهد رشد و شکوفایی استعداد و توانمندی جوانان هم استانی و در نتیجه آن، ورود افراد ماهر به بازار کار و رونق اشتغال، در سطح استان باشیم.