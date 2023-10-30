جمعیت استان از ۱.۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار در نشست قرارگاه جوانی جمعیت استان بوشهر با بیان اینکه جمعیت استان از مرز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت اظهار داشت: در اواسط تابستان امسال جمعیت استان بوشهر به یک‌میلیون و ۲۰۶ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه ۷۱.۵ درصد جمعیت استان بوشهر در شهرها سکونت دارند خاطرنشان کرد: از جمعیت استان بوشهر ۵۳ درصد مردان و ۴۷ درصد زنان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر بر ضرورت اهمیت جامعه جوان تأکید کرد و گفت: رسیدن به جایگاه مطلوب و حفظ پنجره جمعیتی نیازمند عزم جدی تمامی اعضای جامعه به خصوص مسئولین است.

وی مشوق‌های قانون جوانی جمعیت در بهبود آمارهای جمعیتی ۶ ماهه امسال را مؤثر دانست و بیان کرد: دولت تمام تلاش خود را برای اجرا قوانین جوانی جمعیت به کار گرفته و نیاز است این اقدامات و مشوق‌ها به خوبی برای مردم تشریح شود تا اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد.

پاسالار در ادامه به توضیح اقدامات انجام شده در خصوص اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه ثبت احوال پرداخت و شاخص‌های آماری این حوزه را تبیین و خاطرنشان کرد: همه برای اصلاح وضع موجود مسئول هستیم هر سازمانی به سهم خود باید متناسب با وظایف که در قانون مشخص شده برای مسئله جوانی جمعیت تلاش کند.