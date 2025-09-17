ثبت نام ۵۶۰۰ مازندرانی برای دریافت زمین در قالب طرح جوانی جمعیت

گزارش خبرنگار مهر، جابر حسنزاده ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی مازندران، به مشکلات جمعیتی استان اشاره کرد و گفت: طبق آماری که دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارائه داده، این استان در حال حاضر در رتبههای پایینترین رشد جمعیت کشور قرار دارد.
وی گفت: اگر این روند ادامه یابد، احتمالاً در ۱۵ سال آینده جمعیت مازندران به یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نخواهد رسید.
حسنزاده با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، افزود: قانونی که در راستای افزایش جمعیت جوان و حمایت از خانوادهها طراحی شده است، باید با جدیت پیگیری شود. از ۵۶۰۰ نفر ثبتنامی در این طرح، متأسفانه تنها ۲۰۰ خانوار موفق به دریافت مشوقها و حمایتهای قانونی شدند.
وی ادامه داد: این قانون برای رفاه حال مردم و حل مشکلات جمعیتی تصویب شده است. در حالی که این قانون برای رفع دغدغههای مردم طراحی شده، ما به عنوان مسئولین باید تلاش کنیم که آن را به نفع مردم اجرا کنیم. هیچ دلیلی ندارد که در اجرای این قانون تعلل کنیم.
مدیرکل جدید راه و شهرسازی مازندران با اشاره به ضرورت اجرای دقیقتر این طرح، گفت: اگر ما به موقع این قانون را پیگیری کنیم و مشوقهای آن را به درستی به دست مردم برسانیم، مطمئن باشید که موفق خواهیم شد. مردم به تغییرات و حمایتهای واقعی نیاز دارند و باید بهطور عملی احساس کنند که این قانون برای آنهاست.
حسنزاده با تأکید بر اهمیت بازگرداندن امید به دل مردم، گفت: در شرایط کنونی، مردم به امید و انگیزه نیاز دارند. متأسفانه در بسیاری از بخشهای اجرایی استان، احساس ناامیدی مشاهده میشود. مسئولین باید تلاش کنند که این فضا را تغییر دهند و بذر امید را در دل مردم بکارند. اگر ما خودمان بهدنبال تغییر و بهبود نباشیم، مردم نیز از ما ناامید خواهند شد.
وی همچنین از مسئولان خواست تا با همدلی و همکاری، در راستای رفع مشکلات مردم استان، اقدام کنند و در این مسیر، از هیچ تلاشی دریغ نکنند و همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا استان مازندران در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد و مشکلات مردم را برطرف کنیم.
در پایان، حسنزاده با ابراز تشکر از حسن اعتماد وزیر راه و شهرسازی و استاندار مازندران، بر عزم خود برای پیگیری موضوعات اولویتدار استان تأکید کرد و از همه مسئولین و مدیران خواست تا با همکاری و همفکری، مشکلات استان را حل کنند.
