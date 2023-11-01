پیروزی لخ پوزانان در حضور علی قلی زاده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال لخ پوزانان و زاویشا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی لهستان شامگاه سه شنبه نهم آبان به مصاف هم رفتند که لخ پوزانان موفق شد این دیدار خارج از خانه را با پیروزی چهار بر صفر به سود خود به پایان برساند.

«فیلیپ سزیزناک»، «کریستوفر ولده» و «فیلیپ ویلاک (دو بار)» برای لخ پوزانان موفق به گلزنی شدند. علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزانان که به دلیل مصدومیت از ابتدای فصل نتوانسته بود در ترکیب تیمش قرار گیرد از دقیقه ۶۵ و به جای «ژوئل پریرا» وارد زمین شد تا نخستین بازی او برای لخ پوزانان همراه با یک پیروزی پرگل همراه باشد.

لازم به ذکر است که قلی زاده با رقم یک میلیون و هشتصد هزار یورو در نقل و انتقالات تابستانی به لخ پوزانان پیوست و تبدیل به گران قیمت ترین بازیکن تاریخ لیگ لهستان تبدیل شد.