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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

اولین واکنش رونالدو به توپ طلای مسی

اولین واکنش رونالدو به توپ طلای مسی

کریستیانو رونالدو به صحبت های سردبیر مجله «آ اس» و انتقاد او از اهدای این جایزه به لیونل مسی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی بازیکن آرژانتینی موفق شد بامداد سه شنبه هشتمین توپ طلای خود را کسب کند.

«توماس رونسرو» سردبیر تلویزیون «آ اس» اسپانیا در ویدئویی که در اینستاگرام این شبکه منتشر شد از اهدای این جایزه به مسی انتقاد کرد و گفته بود این جایزه سال‌هاست به ناحق به مسی رسیده است و او توپ طلای ژاوی، اینیستا، لواندوفسکی و هالند را دزدیده است. او گفت در سال ۲۰۱۰ این جایزه باید به ژاوی یا اینیستا می‌رسید و امسال هم این جایزه حق هالند بود.

پس از انتشار این ویدئو کریستیانو رونالدو به این صحبت‌ها با انتشار ایموجی‌های خنده در زیر این پست کامنت گذاشت و به این حرف‌ها واکنش نشان داد.

اولین واکنش رونالدو به توپ طلای مسی

کد مطلب 5926810

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