بیش از هزار نفر جمعیت روستاهای کمیجان از آب سالم بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون طرح مجتمع آبرسانی فخرالدین عراقی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل این طرح در آینده نزدیک بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر از مشترکین در هشت روستای شهرستان کمیجان از آب شرب سالم و پایدار بهره مند می‌شوند.



وی با اشاره به ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ و اجرای ۳۰ کیلومتر اصلاح و توسعه خط انتقال آب در این طرح تصریح کرد: ساخت یک باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب با مجموع آب‌دهی ۴۰ لیتر در ثانیه و اجرای هفت و نیم کیلومتر خط انتقال آب از دیگر اقداماتی است که در راستای اجرای این طرح در حال انجام است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعتبار این طرح را ۶۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: طرح‌های مختلفی برای تأمین پایدار آب در شهرها و روستاهای استان مرکزی در دست اجراست که با جذب به موقع اعتبارات آماده بهره برداری می‌شود.