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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱

مدیرکل آب و فاضلاب استان مرکزی:

بیش از هزار نفر جمعیت روستاهای کمیجان از آب سالم بهره مند می شوند

بیش از هزار نفر جمعیت روستاهای کمیجان از آب سالم بهره مند می شوند

اراک- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت:یک هزار و ۱۰۰ نفر در هشت روستای کمیجان از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون طرح مجتمع آبرسانی فخرالدین عراقی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل این طرح در آینده نزدیک بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر از مشترکین در هشت روستای شهرستان کمیجان از آب شرب سالم و پایدار بهره مند می‌شوند.


وی با اشاره به ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ و اجرای ۳۰ کیلومتر اصلاح و توسعه خط انتقال آب در این طرح تصریح کرد: ساخت یک باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب با مجموع آب‌دهی ۴۰ لیتر در ثانیه و اجرای هفت و نیم کیلومتر خط انتقال آب از دیگر اقداماتی است که در راستای اجرای این طرح در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعتبار این طرح را ۶۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: طرح‌های مختلفی برای تأمین پایدار آب در شهرها و روستاهای استان مرکزی در دست اجراست که با جذب به موقع اعتبارات آماده بهره برداری می‌شود.

کد مطلب 5926864

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