منازل سازمانی دادگستری ریگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی ظهر سه شنبه با استقبال امام جمعه موقت، فرمانده سپاه و مقامات قضائی شهرستان ریگان وارد این شهرستان شد و در بدو ورود به این شهرستان با حضور در گلزار شهدای گمنام به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

حضور در جلسه بررسی مشکلات معدن زفتک، موقوفات شهر رحمت آباد و شهرک صنعتی از دیگر برنامه‌های معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر به شهرستان ریگان بود.

مسجدی در ادامه سفر خود به ریگان از اداره ثبت اسناد، پزشکی قانون، شعب شورای حل اختلاف و دفتر مصلحین و حکمین قرآنی این شهرستان نیز بازدیدکرد.

پایان بخش سفر یک روزه دکتر مسجدی معاون رئیس قوه قضائیه به شهرستان ریگان دیدار ایشان با جمعی از سران طوایف و معتمدین بود.