به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف»، وزیر امورخارجه روسیه در گفت وگوی اختصاصی با شبکه العربیه تصریح کرد: ایران حق غنی‌سازی صلح‌آمیز اورانیوم را دارد.

وی ابراز اطمینان کرد که در صورت ازسرگیری فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران با آن‌ها همکاری خواهد کرد.

لاوروف گفت که ایران آمادگی دارد سطح غنی‌سازی اورانیوم را به میزان مورد نیاز برای اهداف صلح‌آمیز کاهش دهد.



جنگ ۱۲ روزه علیه ایران پیامدهای بدی داشته است



وزیر امور خارجه روسیه همچنین به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اشاره کرد و و گفت که این حمله پیامدهای منفی به دنبال داشته است.

وی افزود که ایران همواره پایبندی خود را به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده و حمله تل‌آویو و واشنگتن به تأسیسات هسته‌ای اقدامی خطرناک بوده است.

وزیر امور خارجه روسیه در عین حال از وجود ارتباط نزدیک میان مسکو و رهبران ایران خبر داد.

لاوروف در ادامه، نگرانی روسیه را نسبت به سیاست‌های سازمان ملل متحد که تحت تأثیر رویکردهای کشورهای اروپایی قرار گرفته‌، ابراز کرد و گفت که اروپا برای بازگشت دوباره تحریم‌های ایران تلاش کرد.



مخالفت کشورهای عربی با هرگونه تشدید تنش در منطقه



وی همچنین خاطرنشان کرد که کشورهای عربی خواهان هیچ‌گونه تشدید تنش جدیدی [در منطقه] نیستند.

لاوروف درباره روابط مسکو و ریاض نیز گفت که با توجه به روابط دیپلماتیک روسیه و عربستان که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، سعودی یک شریک راهبردی برای روسیه در خاورمیانه است.

وی افزود که ائتلاف اوپک پلاس نقش مسئولانه‌ای در بازار جهانی انرژی ایفا می‌کند و مسکو از سطح همکاری دوجانبه با ریاض رضایت دارد.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو روابط خود با کشورهای عربی را بسیار ارزشمند می‌داند و با جهان عرب درباره پرونده‌های محوری بین‌المللی گفت‌وگو می‌کند.



مسئله فلسطین

لاوروف درباره موضوع فلسطین نیز بر ضرورت اتحاد فلسطینی ها تأکید کرد و گفت روسیه پیش‌تر این ایده را مطرح کرده است.

وی تصریح کرد که مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی به نفع امنیت اسرائیل نیست.

وزیر امورخارجه روسیه همچنین اعلام کرد که اظهارات ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه «تمام مردم غزه تروریست هستند» غیرقابل قبول است.

لاوروف گفت فلسطینیان و کشورهای عربی از روسیه خواسته‌اند مانع صدور قطعنامه «شورای صلح» نشود و به همین دلیل مسکو و چین در رأی‌گیری مربوطه به درخواست کشورهای عربی پاسخ داده و به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.



وی عامل تعیین‌کننده موفقیت هر طرح صلح را مشارکت مردم فلسطین دانست و افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است مسکو آماده اختصاص یک میلیارد دلار برای بازسازی فلسطین است.



وزیر امور خارجه روسیه در پایان نسبت به افزایش تنش‌ها در کرانه باختری هشدار داد و گفت که اوضاع این منطقه رو به تشدید است و خطر از کنترل خارج شدن اوضاع در آن وجود دارد.