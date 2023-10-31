هیأت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد اعتمادی اظهار داشت: هیئت بازرسی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری رسما آغاز به کار کرد.

وی افزود: هیأت بازرسی استان از ۵ عضو شامل رئیس، دبیر و ۳ عضو تشکیل شده، در تمام ۱۳ شهرستان استان هم ترکیب هیات بازرسی مشخص شده و فعالیت خود را رسما آغاز کرده‌اند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری هرمزگان گفت: به استناد ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هیات‌های بازرسی موظف هستند بر همه فرآیندهای اجرایی انتخابات و بر حسن جریان انتخابات نظارت، بازرسی و کنترل داشته باشد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه ما دریافت اخبار، شکایات و تخلفات است اگر تخلف مستند باشد رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام اعتمادی گفت: یک شماره تماس ثابت(۳۳۶۱۰۵۴۶) در دفتر هیات بازرسی انتخابات و سامانه ۱۱۱ آماده دریافت گزارشات مردمی و شکایات و جرایم انتخاباتی را دارد مردم و کاندیداها همچنین می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی www.hormozgan.ir هم اقدام به ثبت گزارشات خود نمایند.

وی افزود: علاوه بر هیات بازرسی استان و هیات بازرسی مراکز شهرستان‌ها، در بخش‌ها و روستاها هم بازرس، بازرس ویژه و سر بازرس خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری هرمزگان گفت: ما به ازای هر شعبه یک نفر بازرس خواهیم داشت، به ازای هر ۱۵ شعبه یک سربازرس و به ازای هر ۱۰۰ شعبه هم یک بازرس ویژه خواهیم داشت که کار نظارت و بازرسی جریان و فرایند انتخابات را دنبال خواهند کرد.