مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جو استان تا روز جمعه نسبتاً ناپایدار و همراه با جریانات جنوبی خواهد بود، اظهار کرد: بر این اساس آسمان در غالب مناطق کمی تا نیمه ابری توأم با وزش باد جنوبی تند تا گاهی نسبتاً شدید و افزایش نسبی دما بوده و در پاره‌ای از مناطق مرکزی و جنوبی استان رگبار باران در برخی اوقات با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موقتاً روز جمعه از شدت ناپایداری‌ها قدری کاسته می‌شود، افزود: از روز شنبه جریانات جوی در استان شمالی شده و با توجه به گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، از دمای هوا کاسته شده و بر مقدار ناپایداری‌ها افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: بارش‌ها قسمت‌های بیشتری از استان را فرا گرفته و در ارتفاعات بالای ۲۵۰۰ متر شاهد بارش برف خواهیم بود که این شرایط جوی تا ظهر روز یکشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

کوهی با بیان اینکه اوج بارش‌ها از بعد از ظهر شنبه تا اوایل وقت روز یکشنبه خواهد بود، خاطرنشان کرد: از ظهر یکشنبه تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی ضمن توصیه به رعایت موارد ایمنی تصریح کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.